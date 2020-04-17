Частные клиники готовы поддержать коллег из госмедицины

— Чуть ли не с первых дней эпидемии коронавируса мы начали писать письма в минздрав Новосибирской области, в Роспотребнадзор и просить хотя бы предоставлять нам региональные отраслевые приказы о маршрутизации больных в условиях коронавируса. Очевидно, что в условиях эпидемии особо опасной инфекции необходимы дополнительные меры. Ответа нет. Минздрав с нами вообще никак не взаимодействует, — сообщила InfoPro54 исполнительный директор «Ассоциации руководителей медорганизаций Сибири» (АРМОС) Елена Бобяк.
Учредитель, генеральный директор частной клиники ООО «Смитра», председатель комитета по здравоохранению Новосибирского регионального отделения «Опоры России» Петр Смиренко также сообщает, что у частной медицины Новосибирска нет взаимодействия с областным минздравом, и она находится в информационном вакууме.
— Сейчас выходит много приказов, распоряжений о правилах маршрутизации пациентов, рекомендаций о наблюдении за пациентами с коронавирусом и не только, так как все случаи ОРВИ сейчас рассматриваются как потенциально осложненные. У нас есть трудности с получением этой информации. На сайте минздрава она появляется с большим опозданием, а ситуация меняется очень быстро и требует оперативной реакции. Требования, в том числе к частным клиникам, предъявляются высокие, а информационная доступность не обеспечивается, — подчеркивает он.
Елена Бобяк отмечает, что некоторые частные клиники Новосибирска готовы взять на себя поток плановых пациентов по ОМС, чтобы поддержать отрасль.
— Сейчас есть возможность разграничить потоки неинфекционных пациентов и пациентов с подозрением на COVID-19, и избежать возможного заражения неинфицированных пациентов. Частные медицинские организации готовы работать с неинфекционными больными, которые сейчас направляются в госучреждения здравоохранения. Частники готовы принимать у себя таких пациентов в рамках программы ОМС, — говорит Бобяк. — Мы предлагаем задействовать для решения этой проблемы колоссальный ресурс — тысячи сотрудников частных клиник. Сейчас он совершенно не используется, при том что частники с начала эпидемии ввели очень жесткие условия приема пациентов, отказавшись от работы с пациентами с симптомами ОРВИ. Сегодня у них условно «чистые» врачи и здания, то есть эти организации более приспособлены для работы с неинфекционными пациентами. Врачи государственных поликлиник вынуждены контактировать с пациентами, находящимися на карантине после возвращения из-за рубежа, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также с пациентами, имеющими симптомы ОРВИ.
По ее словам, принятие этого решения позволит разгрузить государственные больницы и врачей, даст им возможность сосредоточиться на лечение коронавирусных пациентов и значительно повысит безопасность пациентов.
— Для обеспечения условий борьбы с коронавирусом сегодня отменено много плановых операций. Но это отложенная проблема, которая будет накапливаться и может рвануть после завершения кризиса. Многие частные клиники готовы подключиться к оказанию бесплатной медицинской помощи населению, — добавляет собеседник InfoPro54.
Петр Смиренко подтверждает, что проводил опрос среди коллег. Интерес к такой работе есть. Клиники готовы принимать гастроэнтерологических, кардиологических, онкологических и других пациентов. Для этого государство должно оперативно пересмотреть потоки маршрутизации и помочь с получением документации.
— Процесс вхождения в ОМС не быстрый, но если потребуется, то для решения срочных задач его вполне можно ускорить, — считает Смиренко. — Кроме того, некоторые частные клиники могли бы подключиться к тестированию граждан на коронавирус — все согласны, что массовое тестирование поможет скорейшему преодолению кризиса. Это потребовало бы создания заборных пунктов, и клиники готовы взять на себя ответственность. Но нужно также оперативное получение соответствующих разрешений и заключений от надзорных органов. И здесь мы не видим отклика — наша инициатива остается невостребованной.
Петр Смиренко напоминает, что частная медицина не получает никакой господдержки.
— Клиникам не запретили работать, но наших пациентов отправили на самоизоляцию, они не могут выходить из дома, кроме обращений за экстренной и неотложной помощью. В результате посещаемость резко снизилась, а с ней и выручка. У большинства клиник Новосибирска обороты упали минимум на 40-50%. В стоматологии, пластической хирургии — еще больше. При этом мы официально не входим в список пострадавших отраслей, а значит, не можем претендовать на меры господдержки, но должны платить людям зарплату, оплачивать аренду, погашать кредиты за купленное оборудование, а также обеспечивать безопасность пациентов при резко возросшей стоимости средств индивидуальной защиты, антисептиков, дезинфицирующих растворов, — констатирует гендиректор сети клиник «Смитра». — Нам нужна поддержка, медорганизации частной формы собственности нельзя сбрасывать со счетов, они все равно остаются частью системы здравоохранения страны.
Собеседник InfoPro54 c сожалением констатирует, что сокращение рынка частной медицины в Новосибирске из-за самоизоляции и карантина по коронавирусу неизбежно.
— В ближайшее время мы можем увидеть увольнения по отрасли, так как некоторые частные клиники уже не могут содержать персонал и начинают оптимизировать все свои расходы. Непонятно, сколько будет действовать карантин, поэтому пока нельзя дать прогноз по восстановлению отрасли. Даже если самоизоляцию отменят экономическая ситуация у людей изменится — и платежеспособный спрос снизится. Частная медицина в перспективе будет испытывать большие сложности, — прогнозирует Петр Смиренко.
Елена Бобяк надеется, что частным клиникам и органам власти региона все-таки удастся выстроить конструктивный диалог для блага пациентов и медперсонала.
Фото предоставлено Петром Смиренко
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