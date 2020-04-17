Частные клиники готовы поддержать коллег из госмедицины

Учредитель, генеральный директор частной клиники ООО «Смитра», председатель комитета по здравоохранению Новосибирского регионального отделения «Опоры России» Петр Смиренко также сообщает, что у частной медицины Новосибирска нет взаимодействия с областным минздравом, и она находится в информационном вакууме.

— Сейчас выходит много приказов, распоряжений о правилах маршрутизации пациентов, рекомендаций о наблюдении за пациентами с коронавирусом и не только, так как все случаи ОРВИ сейчас рассматриваются как потенциально осложненные. У нас есть трудности с получением этой информации. На сайте минздрава она появляется с большим опозданием, а ситуация меняется очень быстро и требует оперативной реакции. Требования, в том числе к частным клиникам, предъявляются высокие, а информационная доступность не обеспечивается, — подчеркивает он.

Елена Бобяк отмечает, что некоторые частные клиники Новосибирска готовы взять на себя поток плановых пациентов по ОМС, чтобы поддержать отрасль.

— Сейчас есть возможность разграничить потоки неинфекционных пациентов и пациентов с подозрением на COVID-19, и избежать возможного заражения неинфицированных пациентов. Частные медицинские организации готовы работать с неинфекционными больными, которые сейчас направляются в госучреждения здравоохранения. Частники готовы принимать у себя таких пациентов в рамках программы ОМС, — говорит Бобяк. — Мы предлагаем задействовать для решения этой проблемы колоссальный ресурс — тысячи сотрудников частных клиник. Сейчас он совершенно не используется, при том что частники с начала эпидемии ввели очень жесткие условия приема пациентов, отказавшись от работы с пациентами с симптомами ОРВИ. Сегодня у них условно «чистые» врачи и здания, то есть эти организации более приспособлены для работы с неинфекционными пациентами. Врачи государственных поликлиник вынуждены контактировать с пациентами, находящимися на карантине после возвращения из-за рубежа, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также с пациентами, имеющими симптомы ОРВИ.

По ее словам, принятие этого решения позволит разгрузить государственные больницы и врачей, даст им возможность сосредоточиться на лечение коронавирусных пациентов и значительно повысит безопасность пациентов.

— Для обеспечения условий борьбы с коронавирусом сегодня отменено много плановых операций. Но это отложенная проблема, которая будет накапливаться и может рвануть после завершения кризиса. Многие частные клиники готовы подключиться к оказанию бесплатной медицинской помощи населению, — добавляет собеседник InfoPro54.

Петр Смиренко подтверждает, что проводил опрос среди коллег. Интерес к такой работе есть. Клиники готовы принимать гастроэнтерологических, кардиологических, онкологических и других пациентов. Для этого государство должно оперативно пересмотреть потоки маршрутизации и помочь с получением документации.

— Процесс вхождения в ОМС не быстрый, но если потребуется, то для решения срочных задач его вполне можно ускорить, — считает Смиренко. — Кроме того, некоторые частные клиники могли бы подключиться к тестированию граждан на коронавирус — все согласны, что массовое тестирование поможет скорейшему преодолению кризиса. Это потребовало бы создания заборных пунктов, и клиники готовы взять на себя ответственность. Но нужно также оперативное получение соответствующих разрешений и заключений от надзорных органов. И здесь мы не видим отклика — наша инициатива остается невостребованной.

Петр Смиренко напоминает, что частная медицина не получает никакой господдержки.

— Клиникам не запретили работать, но наших пациентов отправили на самоизоляцию, они не могут выходить из дома, кроме обращений за экстренной и неотложной помощью. В результате посещаемость резко снизилась, а с ней и выручка. У большинства клиник Новосибирска обороты упали минимум на 40-50%. В стоматологии, пластической хирургии — еще больше. При этом мы официально не входим в список пострадавших отраслей, а значит, не можем претендовать на меры господдержки, но должны платить людям зарплату, оплачивать аренду, погашать кредиты за купленное оборудование, а также обеспечивать безопасность пациентов при резко возросшей стоимости средств индивидуальной защиты, антисептиков, дезинфицирующих растворов, — констатирует гендиректор сети клиник «Смитра». — Нам нужна поддержка, медорганизации частной формы собственности нельзя сбрасывать со счетов, они все равно остаются частью системы здравоохранения страны.

Собеседник InfoPro54 c сожалением констатирует, что сокращение рынка частной медицины в Новосибирске из-за самоизоляции и карантина по коронавирусу неизбежно.

— В ближайшее время мы можем увидеть увольнения по отрасли, так как некоторые частные клиники уже не могут содержать персонал и начинают оптимизировать все свои расходы. Непонятно, сколько будет действовать карантин, поэтому пока нельзя дать прогноз по восстановлению отрасли. Даже если самоизоляцию отменят экономическая ситуация у людей изменится — и платежеспособный спрос снизится. Частная медицина в перспективе будет испытывать большие сложности, — прогнозирует Петр Смиренко.

Елена Бобяк надеется, что частным клиникам и органам власти региона все-таки удастся выстроить конструктивный диалог для блага пациентов и медперсонала.

Фото предоставлено Петром Смиренко