Отделить уголь от железа: новосибирские ТЭЦ устанавливают в цехах мощные магниты

На ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в рамках инвестпрограммы устанавливают 8 новых магнитов-сепараторов. Четыре магнита предназначены для ТЭЦ-3, по два — для второй и четвертой ТЭЦ. Старое оборудование уже не обеспечивало оптимального качества отсева металлического мусора. Более современные отделители металла защитят оборудование от поломок и поддержат стабильную работу станций.

Магниты крепятся над конвейерной лентой, подающей уголь на производство. Устройство способно обследовать 45-сантиметровый слой угля.

Железный мусор — это, как правило, запчасти железнодорожных вагонов и спецтехники. Они попадают в уголь во время его добычи, переработки и транспортировки, при погрузке и выгрузке.

— Конвейерная лента ТЭЦ-2 в год пропускает около 850 тысяч тонн угля, из которых 10-20 тонн приходится на железо, которое нужно вовремя убрать, таковы наши данные по сбору металла со старых магнитов на станции, — рассказал начальник цеха топливоподачи ТЭЦ-2 Сергей Суменов. — В противном случае вероятны поломки конвейерной ленты, пылеприготовительного оборудования котла». Новые магниты, установка которых планируется на ТЭЦ-2, в 2,5 раза мощнее старых электромагнитных шайб 1963 года выпуска.

На ТЭЦ-3 также готовятся ввести в работу новые сепараторы железа в дополнение к существующим электромагнитам и тем самым улучшить качество очистки топлива от металла. На четвертой ТЭЦ магниты уже установили, через них проходит весь уголь, поступающий на станцию, — около 100 тыс. тонн в месяц. Годовой объем поставок угля на все новосибирские ТЭЦ составляет более 8 млн тонн.

Всего на 2020 год на предприятиях Новосибирского филиала СГК запланирована реализация 29 инвестпроектов.

Фото: пресс-служба СГК