Новосибирские многодетные семьи в этом году получат меньше автомобилей

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области объяснили, почему вместо запланированных 20 автомобилей для многодетных семей, в этом году удалось купить только 17.

— В связи с увеличением стоимости легковых автомобилей утвержденный объем финансирования 2021 года позволяет приобрести 17 транспортных средств для многодетных семей, — ответили на запрос редакции ЧС-ИНФО в министерстве.

Напомним, что в Новосибирской области многодетным родителям, которые воспитывают семь и более несовершеннолетних детей, ежегодно вручают автомобили в качестве социальной поддержки. Такая практика введена с 2012 года.