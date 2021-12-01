Рекламодателям

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

  • 01/12/2021, 17:21
Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года
Причина в растущей потребности в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья, считают специалисты компании.

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 34% в натуральном выражении и 41% в денежном.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 62%. В Новосибирской области хитом стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую за год вырос на 48%. Далее следуют JBL Link Portable (22%) и Яндекс.Станция Лайт (20%). Продажи всех моделей колонок в целом по стране выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях жители Новосибирской области чаще выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007B.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 11% до 4 671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, против 25% в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Фото предоставлено пресс-службой компании

687

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : цифровизация умный дом Мегафон


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Первая грузовая компания в семь раз сократила срок подготовки вагонов в Сибири

29/11/2021, 16:01

В сибирском Ростехнадзоре началась проверка Генпрокуратуры

27/11/2021, 10:00

Полпред президента Серышев прибыл на место ЧП в Кузбассе

26/11/2021, 11:30

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Актуальный разговор

Интервью

«У нас в стране, к сожалению, почти уничтожили инженерную школу…»

Все материалы
Лента новостей

КПРФ снова прокачивает «мусорную» тематику

01/12/2021, 19:17

В Новосибирске на сутки ввели режим «черного неба»

01/12/2021, 18:57

Новосибирские правоохранители ищут заказчика незаконной вырубки деревьев на Ипподромской

01/12/2021, 18:46

Стартап из Академпарка запустил систему по автоматизации розничной торговли

01/12/2021, 18:10
Популярное

Доступ к социально значимым сайтам стал бесплатным

01/12/2021, 14:52

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

01/12/2021, 13:46

С 1 января 2022 года некоторым пенсионерам повысят размер выплачиваемой пенсии

01/12/2021, 10:20

В России запустили интернет-портал для пациентов по вопросам обеспечения лекарствами

30/11/2021, 16:54

В предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества

30/11/2021, 12:54

Магнитные бури в декабре 2021 года

29/11/2021, 13:37

Новейший штамм COVID-19 — Омикрон

29/11/2021, 12:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Основное требование к управленцам сегодня — толерантность к неопределенности
29/11/21, 14:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Экономьте 30% при отправке переводов Western Union в ближнее зарубежье

01/12/2021, 17:41

Банк «Открытие» упростил снятие наличных для корпоративных клиентов

01/12/2021, 17:37

Банк «Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard

01/12/2021, 15:44

ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки

01/12/2021, 14:26

Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

01/12/2021, 10:30

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

КПРФ снова прокачивает «мусорную» тематику

С полок федеральных ритейлеров в Новосибирске исчезло недорогое хозяйственное мыло

Плата за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту коррупции и цен

В России подорожали искусственные елки

В мэрии Новосибирска рады росту числа новостроек и автомобилей

Финансы

Новости Новосибирска

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

Еще одной категории граждан обещают увеличить пенсию

Новогодний бюджет новосибирцев превысил доковидный уровень

Зарплата программистов выросла до 4,5 тысяч рублей в час

Политика

Новости Новосибирска

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Сергей Бойко покидает Новосибирск

В социальном комитете — пополнение

Законопроект о введении QR-кодов раскалывает власть и общество

В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Новосибирцы стали реже приобретать земельные участки

Права дольщиков предлагают защищать «сырым» законопроектом

Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Технологии

Новости Новосибирска

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Телекоммуникации

Новости компаний

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Медицина

Новости компаний

Вылечи кожу и отдохни, как на море

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске на сутки ввели режим «черного неба»

Новосибирские правоохранители ищут заказчика незаконной вырубки деревьев на Ипподромской

Новосибирские многодетные семьи в этом году получат меньше автомобилей

Ученые диагностируют коронавирус за несколько секунд с одного выдоха

Новосибирский бизнес призвали создавать новые территориальные бренды

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска