Биатлонный турнир на призы Виктора Маматова вышел на международный уровень

В Новосибирском биатлонном комплексе прошли Международные соревнования на приз памяти олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова. В турнире приняли участие более 160 биатлонистов в возрасте от 15 до 18 лет. В этом году спортивное мероприятие впервые прошло в международной категории, к участникам из десяти российских регионов добавились спортсмены из Китайской Народной Республики.

Второй год подряд лыжники из Поднебесной занимаются в новосибирском биатлонном комплексе под руководством лучших тренеров. А в рамках обмена делегациями этим летом наши спортсмены посетили сборы в Китае.

Турнир на призы Виктора Маматова предоставил ребятам из КНР возможность «обкатать» полученные профессиональные навыки. Для традиционного новосибирского турнира с более чем пятидесятилетней историей — это новый рубеж, теперь уже на международном уровне.

— Российскому биатлону предстоит огромное количество экспериментов с организацией необходимых соревнований, — ранее отмечал президент Федерации биатлона Новосибирской области Игорь Белокобыльский.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов уверен, что турнир памяти Виктора Маматова является знаковым событием для юных спортсменов.

— Новосибирская школа названа именем двукратного олимпийского чемпиона, а в общей сложности биатлонисты принесли нашему региону 12 золотых медалей Олимпиад. Для ребят почетно выступать на соревнованиях памяти Маматова и выигрывать медали, — отметил министр.

Лучшие результаты среди гостей из Поднебесной показал Гоцян Чжун, выступавший в возрастной группе 15-16 лет. В спринтерской гонке он занял 36 место из 58 участников, в масстарте показал 34 результат.