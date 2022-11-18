Новосибирские подростки организовали научно-технологический фестиваль

В Новосибирске подростки — участники проекта «Маршрут Вдохновения» организовали фестиваль в стиле научно-технологического квеста «Наука и вдохновение». Гостями стали школьники Новосибирской области, их родители и учителя.

На площадке спортивного комплекса «Кристалл» дети самостоятельно организовали три масштабные зоны-испытания: зоны физики и химии, где участники применяли на практике свои знания в науках; зону Форт Боярд, которая испытывала участников на сплоченность, логику и смекалку.

Успешно пройдя все многочисленные испытания, гости получили приз — сундук, в котором они нашли памятные подарки от движения «Вдохновители», а также элемент арт-объекта, который подростки установят завтра в парке Большого новосибирского планетария.

— Ребята взяли на себя большую часть организационной работы, вместе с «Вдохновителями» они выстроили все зоны, представили их гостям и помогали ребятам проходить все активности, — прокомментировал Михаил Палей, сооснователь Всероссийского движения «Вдохновители».

Всероссийское Движение «Вдохновители» объединяет лидеров различных направлений. Вдохновители помогают мотивировать подростков на поиск собственного пути через развитие сообщества, личные встречи, мотивирующий, развивающий и специальный медиа-контент, через создание образов реальных современных «героев» на личном примере Вдохновителей.