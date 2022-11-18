Инвесторы заинтересовались производственными активами

— Если говорить про изменения, которые мы видим в сервисной резидентной политике промышленных и индустриальных парков РФ, то ключевым является ориентация на отечественных инвесторов. Они хотят вкладывать ресурсы в производство. Мы это видим по резидентам парков, поэтому управляющие компании активизировали с ними сотрудничество, — сообщил на пресс-конференции в Новосибирске заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпроторга РФ Леонид Данилов. — При этом мы видим, что продолжается работа с иностранными инвесторами.

— До сих пор мы наблюдали диспропорцию. 2/3 промышленных и индустриальных парков, которые созданы в России, расположены в западной части страны. Сейчас колоссальный импульс для развития получают площадки, расположенные за Уралом. Близость к рынкам восточных стран, в сторону которых сейчас разворачивается логистика РФ, — одно из ключевых конкурентных преимуществ при выборе места локации для размещения производства, — говорит Данилов. — При предоставлении мер поддержки мы стараемся адаптировать их, чтобы выравнивать диспропорцию и способствовать развитию промышленных и индустриальных парков в восточной части страны.

Еще один тренд, который отмечают в ведомстве, — постепенное увеличение количества промышленных парков в восточной части страны.

Директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников также отметил, что видит много новых проектов в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Не думаю, что ситуация выровняется полностью, но то, что она меняется, — это точно, — говорит он.

При этом Паздников наблюдает еще одну тенденцию. Размещение крупных производств становится прерогативой парков с государственным участием.

— Речь идет о компаниях крупного и среднего бизнеса. Таких парков в России сегодня немного. Один из них расположен в Новосибирске — Промышленно-логистический парк. Однако среди потенциальных резидентов много компаний малого бизнеса, которые «садятся» в компактные частные парки, — это один из последних трендов, — комментирует Максим Паздников. — По сути, мы видим расслоение: крупные инвесторы идут в государственные парки, малый бизнес — в частные. Если взять пропорцию, то сегодня таких парков 50/50. Это говорит о том, что частный бизнес начал активно инвестировать в промышленную инфраструктуру в нашей стране. Напомню, изначально индустриальные парки позиционировались как инструмент привлечения иностранных инвесторов, потому что для иностранцев формат прихода на готовую площадку с подведенной инфраструктурой привычен и понятен. Российским компаниям приходилось объяснять, почему выгоднее прийти в парк, чем в чистое поле.

При этом эксперт также заявляет, что поток иностранных инвесторов, желающих зайти в индустриальные парки РФ, не иссяк. Поменялась их география. Если раньше резидентами чаще всего заявлялись компании из Германии, США, Австрии, то сейчас это игроки из других стран. Каких — он не уточнил.

— Что касается российских инвесторов, то речь идет об уже работающих на рынке компаниях, которые занимают освободившиеся ниши и расширяют профиль своей деятельности. В то же время немало инвесторов, которые ранее не занимались производством, но у них есть свободные ресурсы, и они понимают, что сейчас инвестиции в промышленность более стабильны, чем в простую коммерческую недвижимость, — уверен Паздников.

Леонид Данилов также отметил, что при общении с властями и бизнесом в регионах тема потребности предпринимателей в готовых площадях или земельных участках встает постоянно.

— Когда перед предприятием стоит задача расширения производства для поставки деталей и комплектующих, то создавать производство с нуля долго и дорого. Поэтому площадки с подведенной инфраструктурой, механизм быстрого получения техусловий, разрешений на строительство как никогда актуальны и востребованы. Перед бизнесом стоит задача: запустить новые производства в кратчайшие сроки, — поясняет он.

По данным Минпромторга РФ, в конце 2021 года в России были зарегистрированы 396 промышленных и индустриальных парков. На сегодняшний день — 430. Ежегодно в стране появляются 30-40 новых парков. Начальник управления институционального и территориального развития экономики министерства экономического развития региона Ирина Агапеева отметила, что в Новосибирске сейчас идет работа по созданию двух новых парков — частного и государственного.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области реализуются несколько парковых проектов. Крупнейший в России индустриальный проект — Промышленно-логистический парк площадью более 1 тысячи га. Сейчас в парке — 26 резидентов с общим объемом инвестиций 56 млрд рублей. Биотехнопарк — 20 тысяч кв. м, 11 резидентов, сейчас идет проработка заявок от трех новых компаний. Технопарк Академгородка — 120 тысяч кв. м, 320 компаний. В поселке Ложок Барышевского сельсовета создается промышленный кластер Технопарка. Плюс в регионе работает ряд частных индустриально-промышленных парков. О намерении развивать свои площадки в этом ключе заявляли многие промышленные предприятия города.

Напомним, на следующей неделе 24-26 ноября в Новосибирске пройдет XI Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2022.

Ранее редакция сообщала о том, что на развитие инвестпроектов в регионе будут направлены средства инвестиционных и бюджетных кредитов.