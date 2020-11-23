Ипотека ускоряет оцифровку

Цифровые сервисы для ипотеки

Пандемия привела к тому, что многие банки практически полностью переводят общение с частными клиентами (даже по таким крупным кредитам, как ипотечные) в дистанционный формат.

— В данный момент у нас есть возможность для проведения дистанционных (цифровых) сделок только по строящемуся жилью, сегодня банк проводит около 15% сделок в таком формате, — комментирует региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер. — Из-за пандемии с рядом застройщиков банк перешел на 100% цифровой формат сделок.

Он поясняет, что сегодня клиент Альфа-Банка может подписать все документы дистанционно, в том числе оформить договор страхования. Единственное, что требуется от заемщика, — являться клиентом банка, то есть хотя бы один раз посетить отделение для идентификации.

Руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким, пояснил, что этим летом банк запустил прием заявок на ипотеку через онлайн-сервис «Ипотека под ключ». В этом случае у заемщика есть возможность оформить кредит не выходя из дома. В результате почти 100% заявок на ипотеку сейчас банк получает дистанционно.

— Этот сервис позволяет не только быстро заполнить заявку, прикрепить необходимые документы, отправить ее в работу, но и получить решение от банка буквально за несколько минут. Мы ожидаем, что доля новосибирских заемщиков, использующих «Ипотеку под ключ», к концу первого полугодия 2021 года достигнет 15% от общего числа, — говорит Ким. — Традиционно новосибирский рынок недвижимости — «рынок риелторов»: практически 90% сделок с недвижимостью совершаются с участием агентов по недвижимости. Но даже в таких условиях покупателю проще, когда ипотека у него заранее одобрена и ему известна максимальная возможная сумма кредита.

На втором месте по популярности среди дистанционных сервисов в банке — заказ оценки квартиры на сайте Абсолют Банка через онлайн-систему SRG. При покупке готовых квартир им пользуются уже 80% клиентов-ипотечников. Также оценка нужна и после получения ключей от квартиры в новостройке.

— Процедура очень проста — заказ оформляется онлайн, всего за пару минут. Проверенный, надежный эксперт проводит оценку в любое удобное время в круглосуточном режиме. Бывали случаи, когда оценщик приезжал и в 12 ночи, и в 6 утра, если так было удобно клиенту. Отчет по всем требованиям банка готовится всего за 24 часа, а не за 1-2 недели, как это обычно происходит на рынке. При этом стоимость услуги не превышает среднерыночную, — рассказывает Ким.

Также среди самых востребованных ипотечных онлайн-операций — внесение ежемесячного платежа и частичное досрочное погашение кредита. Уже 70% заемщиков банка делают это дистанционно, через мобильное приложение или интернет-банк.

— Отмечу, что оплата через мобильное приложение с каждым месяцем используется все активнее. Все-таки со смартфоном большинству работать удобнее, чем с ноутбуком или ПК. Он постоянно под рукой. Кроме того, в конце лета мы запустили акцию «Кешбэк за ипотеку». Если клиент переводит деньги на погашение ипотеки со своего счета в другом банке по номеру телефона, через Систему быстрых платежей, то ему возвращаются 0,5% от суммы платежа. Новосибирск вошел в топ-5 городов присутствия Абсолют Банка, где эта акция вызывала максимальный интерес заемщиков, — констатирует банкир.

Кроме того, в Абсолют банке в самом начале пандемии разработали для ипотечных заемщиков дистанционную пролонгацию страховки. Почти каждый четвертый ипотечный заемщик в период с марта по май смог продлить страховку онлайн. В ноябре доля заемщиков, продлевающих страховку «в удаленном режиме», в банке продолжает расти и приблизилась к 35% от общего числа.

— Из-за режима самоизоляции увеличился спрос на справки в электронном виде. Прямо в интернет-банке или мобильном приложении Абсолют Банка клиенты могут заказать и получить бесплатно практически все виды справок. В том числе по платежам, о параметрах кредита и для налоговой. Сегодня уже 20% от общего объема таких документов наши клиенты в Сибирском Федеральном округе заказывают и получают дистанционно, — комментирует руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким.

В пресс-службе ВТБ отметили, что разработка новых цифровых продуктов велась банком задолго до начала пандемии — еще в прошлом году ВТБ поставил перед собой стратегическую задачу: за 3 года обеспечить 100% доступность банковских продуктов в удаленных каналах. Сложившаяся ситуация лишь придала дополнительный толчок и ускорила внедрение новых сервисов.

— Еще в апреле ВТБ провел полностью дистанционную ипотечную сделку — и сделал это первым из банков. Онлайн-ипотека дает возможность приобрести недвижимость у застройщика-партнера проекта, оформив заявку через его сайт. Подписание документов происходит при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи, визит в банк не требуется. В проект уже включились более 20 застройщиков по всей России, в Новосибирске это ГК «Брусника», — пояснили редакции.

Запуск онлайн-ипотеки сделал процесс заключения ипотечной сделки полностью цифровым. По объектам, которые приобретаются не в рамках этого продукта, требуется однократное посещение офиса клиентом для заключения сделки и получения кредита, то есть на финальном этапе. Все предварительное взаимодействие с клиентом осуществляется через личный цифровой кабинет заемщика, созданный на сайте банка. Аналогичным образом работает и онлайн-рефинансирование.

— В ноябре мы еще больше упростили процесс — отменили требования к предъявлению бумажных документов о доходе и занятости. Теперь клиенты могут оформить заявку на кредит со справками, полученными в электронной форме, — отмечают в банке.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк в ответ на запрос редакции сообщили, что банк исследует клиентский путь и констатирует, что подавляющее большинство действующих и потенциальных клиентов предпочитают при получении услуги скорость, удобство, выгоду. Этому способствуют новые технологии: создание единого информационного пространства и соответствующего программного обеспечения, в котором могут работать застройщики, банки, государственные структуры, риелторы и покупатели. В банке соглашаются, что ускорителем изменения клиентского поведения являются внешние факторы, определяющие жизненный уклад общества. Одним из ярких примеров является самоизоляция. Онлайн-технологии позволили тысячам клиентов оформить ипотечный кредит и право собственности на него в период, когда государственные органы регистрации не функционировали. За счет альтернативных вариантов и технических решений потребности всех участников рынка были закрыты.

— В нынешнем году клиенты активно использовали возможность подачи заявок через личный кабинет «ДомКлик». Мы наблюдали рост доли данного канала поступления заявок с 30 до 70%. Среди новаций в цифровизации ипотеки-2020 стоит отметить проведенную интеграцию с ПФР. Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой книжки. Этот процесс занимал обычно от 3 до 5 рабочих дней. Теперь клиенты Сбербанка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда России для подтверждения занятости, — отмечают в пресс-службе банка. — Кроме того, для клиентов, которые в качестве первого взноса или досрочного гашения используют средства материнского капитала, в 2020 году была реализована возможность обмена данными о размере субсидии без физического посещения клиентом отделения ПФР.

В банке пояснили, что сейчас по ряду ипотечных программ идет активная работа по выработке решений для перевода 100% операций в онлайн.

Среди наиболее востребованных в 2020 году онлайн-сервисов в банке выделили подачу заявки на ипотеку, сервис электронной регистрации и сервис безопасных расчетов.

Стирая границы

Более широкое распространение дистанционного взаимодействия между банком и клиентом простимулировало рост спроса на строящуюся новосибирскую недвижимость со стороны инорегиональных покупателей.

— Что касается Абсолют Банка, то у нас количество ипотечных междугородних сделок выросло, по сравнению с прошлым годом, в 2 раза. Скрытый спрос на сделки в таком формате существовал всегда, но большинство потенциальных покупателей было уверено, что они отличаются повышенной сложностью и возможны только при полной оплате наличными, — рассуждает Александр Ким. — Современные цифровые технологии Абсолют Банка позволяют проводить ипотечные сделки между разными городами с той же скоростью, что и стандартные. Дополнительной комиссии за «другой город» у нас тоже нет, минимальная ставка — 7,84% годовых. Для проведения ипотечной сделки даже не является обязательным наличие офиса Абсолют Банка в том или ином регионе. Главное, чтобы там работали наши партнеры. Заявку на ипотеку можно точно так же подать онлайн — на сайте банка, в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile».

По наблюдению Кима, в Новосибирск на постоянное место жительство чаще всего переезжают из Омской области. С июля по сентябрь 2020 года, по данным Кадастровой палаты, омичи купили в регионе более сотни объектов недвижимости. Также активно покупают квартиры в Новосибирске барнаульцы, жители Алтайского края, Бийска. Заемщики из Новосибирска отдают предпочтение более крупным городам. На первом месте по популярности — Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодар.

В Сбербанке также констатируют, что с развитием цифровых сервисов доля межрегиональных сделок возросла. Теперь клиенту не нужно тратить время и дополнительные средства на дорогу до места продажи/покупки объекта, а партнер получает быструю и безопасную сделку.

— Интерес подтверждает и статистика. По нашей аналитике 90% сделок по ипотеке на первичном рынке регистрируются через Сервис электронной регистрации. 92% сделок по ипотеке на первичном рынке проводятся через Сервис безопасных расчетов. Среди агентств недвижимости доля сделок с использованием сервиса — более 98%. Стоит отметить, что партнеры нам доверяют проведение сделок с использованием сервисов банка и при наличном расчете. Ежемесячно мы наблюдаем активный рост доли таких сделок, — поясняют в банке

Увеличение количества сделок в этом году обусловлено общим ростом покупательской активности на рынке недвижимости, а цифровые сервисы делают процесс приобретения недвижимости проще, быстрее и экономичнее, в том числе для иногородних клиентов, подтвердили и в пресс-службе ВТБ в Новосибирске.

Для оперативного решения

В Альфа-Банке ожидают дальнейшего увеличения спроса клиентов на дистанционный формат проведения сделок.

— Он позволяет клиентам значительно экономить время, а также дает заемщикам возможность сократить количество посещений общественных мест, то есть обезопасить себя, — говорит Андрей Фишер.

Александр Ким добавляет, что при цифровизации операций ипотечного кредитования растет скорость заключения таких сделок.

— Не стоит торопиться при выборе квартиры. Но когда покупатель определился, счет порой идет не на дни, а на часы. Важно быстро внести аванс, провести оценку объекта, выйти на сделку. Это актуально и для новостроек, и для вторички. В случае с новостройками бывают ситуации, когда можно бесплатно забронировать понравившуюся квартиру только на 1-3 дня. И тут, конечно, у покупателя вся надежда на банк — чтобы он «не тянул резину», — рассуждает Ким. — С готовыми квартирами ситуация похожая. Самые интересные по цене и качеству варианты уходят влет. Продавцы в этой ситуации выбирают покупателей, которых не надо ждать неделями. Даже могут вернуть уже внесенный аванс, если процесс затянулся и есть другие предложения. Как правило, в целом по рынку самый длительный этап — согласование объекта. Даже при готовой оценке он может занять 2-3 недели. Абсолют Банк помогает партнерам и клиентам и оценку жилья провести за 24 часа, и выйти на сделку всего за сутки — если пакет документов готов. Наш многолетний опыт показывает, что скорость и четкость выхода на сделку особенно критична, когда речь идет об «обменных цепочках» и одна сделка зависит от другой. На вторичном рынке доля таких вариантов — почти 60%. «Чистые продажи», когда продавец квартиры не подыскивает себе параллельно новое жилье, встречается реже.

За 9 месяцев 2020 года региональным управлением Росреестра зарегистрированы более 57 тысяч ипотек, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре зарегистрированы 8458 ипотек, годом ранее — менее 6 тысяч.

Базовое фото: pixabay.com, автор- AbsolutVision, фото спикеров предоставлены пресс-службами банков