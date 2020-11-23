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Ипотека ускоряет оцифровку

  • 23/11/2020, 18:10
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Около 15% сделок по ипотеке уже оформляются дистанционно. И количество онлайн-договоров в перспективе будет только расти. Об этом заявили участники круглого стола «Цифровые сервисы в ипотеке», проведенного редакцией Infopro54.

Цифровые сервисы для ипотеки

Пандемия привела к тому, что многие банки практически полностью переводят общение с частными клиентами (даже по таким крупным кредитам, как ипотечные) в дистанционный формат.

— В данный момент у нас есть возможность для проведения дистанционных (цифровых) сделок только по строящемуся жилью, сегодня банк проводит около 15% сделок в таком формате, — комментирует региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер. — Из-за пандемии с рядом застройщиков банк перешел на 100% цифровой формат сделок.

Он поясняет, что сегодня клиент Альфа-Банка может подписать все документы дистанционно, в том числе оформить договор страхования. Единственное, что требуется от заемщика, — являться клиентом банка, то есть хотя бы один раз посетить отделение для идентификации.

Руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким, пояснил, что этим летом банк запустил прием заявок на ипотеку через онлайн-сервис «Ипотека под ключ». В этом случае у заемщика есть возможность оформить кредит не выходя из дома. В результате почти 100% заявок на ипотеку сейчас банк получает дистанционно.

— Этот сервис позволяет не только быстро заполнить заявку, прикрепить необходимые документы, отправить ее в работу, но и получить решение от банка буквально за несколько минут. Мы ожидаем, что доля новосибирских заемщиков, использующих «Ипотеку под ключ», к концу первого полугодия 2021 года достигнет 15% от общего числа, — говорит Ким. — Традиционно новосибирский рынок недвижимости — «рынок риелторов»: практически 90% сделок с недвижимостью совершаются с участием агентов по недвижимости. Но даже в таких условиях покупателю проще, когда ипотека у него заранее одобрена и ему известна максимальная возможная сумма кредита.

На втором месте по популярности среди дистанционных сервисов в банке — заказ оценки квартиры на сайте Абсолют Банка через онлайн-систему SRG. При покупке готовых квартир им пользуются уже 80% клиентов-ипотечников. Также оценка нужна и после получения ключей от квартиры в новостройке.

— Процедура очень проста — заказ оформляется онлайн, всего за пару минут. Проверенный, надежный эксперт проводит оценку в любое удобное время в круглосуточном режиме. Бывали случаи, когда оценщик приезжал и в 12 ночи, и в 6 утра, если так было удобно клиенту. Отчет по всем требованиям банка готовится всего за 24 часа, а не за 1-2 недели, как это обычно происходит на рынке. При этом стоимость услуги не превышает среднерыночную, — рассказывает Ким.

Также среди самых востребованных ипотечных онлайн-операций — внесение ежемесячного платежа и частичное досрочное погашение кредита. Уже 70% заемщиков банка делают это дистанционно, через мобильное приложение или интернет-банк.

— Отмечу, что оплата через мобильное приложение с каждым месяцем используется все активнее. Все-таки со смартфоном большинству работать удобнее, чем с ноутбуком или ПК. Он постоянно под рукой. Кроме того, в конце лета мы запустили акцию «Кешбэк за ипотеку». Если клиент переводит деньги на погашение ипотеки со своего счета в другом банке по номеру телефона, через Систему быстрых платежей, то ему возвращаются 0,5% от суммы платежа. Новосибирск вошел в топ-5 городов присутствия Абсолют Банка, где эта акция вызывала максимальный интерес заемщиков, — констатирует банкир.

Кроме того, в Абсолют банке в самом начале пандемии разработали для ипотечных заемщиков дистанционную пролонгацию страховки. Почти каждый четвертый ипотечный заемщик в период с марта по май смог продлить страховку онлайн. В ноябре доля заемщиков, продлевающих страховку «в удаленном режиме», в банке продолжает расти и приблизилась к 35% от общего числа.

— Из-за режима самоизоляции увеличился спрос на справки в электронном виде. Прямо в интернет-банке или мобильном приложении Абсолют Банка клиенты могут заказать и получить бесплатно практически все виды справок. В том числе по платежам, о параметрах кредита и для налоговой. Сегодня уже 20% от общего объема таких документов наши клиенты в Сибирском Федеральном округе заказывают и получают дистанционно, — комментирует руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким.

В пресс-службе ВТБ отметили, что разработка новых цифровых продуктов велась банком задолго до начала пандемии — еще в прошлом году ВТБ поставил перед собой стратегическую задачу: за 3 года обеспечить 100% доступность банковских продуктов в удаленных каналах. Сложившаяся ситуация лишь придала дополнительный толчок и ускорила внедрение новых сервисов.

— Еще в апреле ВТБ провел полностью дистанционную ипотечную сделку — и сделал это первым из банков. Онлайн-ипотека дает возможность приобрести недвижимость у застройщика-партнера проекта, оформив заявку через его сайт. Подписание документов происходит при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи, визит в банк не требуется. В проект уже включились более 20 застройщиков по всей России, в Новосибирске это ГК «Брусника», — пояснили редакции.

Запуск онлайн-ипотеки сделал процесс заключения ипотечной сделки полностью цифровым. По объектам, которые приобретаются не в рамках этого продукта, требуется однократное посещение офиса клиентом для заключения сделки и получения кредита, то есть на финальном этапе. Все предварительное взаимодействие с клиентом осуществляется через личный цифровой кабинет заемщика, созданный на сайте банка. Аналогичным образом работает и онлайн-рефинансирование.

— В ноябре мы еще больше упростили процесс — отменили требования к предъявлению бумажных документов о доходе и занятости. Теперь клиенты могут оформить заявку на кредит со справками, полученными в электронной форме, — отмечают в банке.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк в ответ на запрос редакции сообщили, что банк исследует клиентский путь и констатирует, что подавляющее большинство действующих и потенциальных клиентов предпочитают при получении услуги скорость, удобство, выгоду. Этому способствуют новые технологии: создание единого информационного пространства и соответствующего программного обеспечения, в котором могут работать застройщики, банки, государственные структуры, риелторы и покупатели. В банке соглашаются, что ускорителем изменения клиентского поведения являются внешние факторы, определяющие жизненный уклад общества. Одним из ярких примеров является самоизоляция. Онлайн-технологии позволили тысячам клиентов оформить ипотечный кредит и право собственности на него в период, когда государственные органы регистрации не функционировали. За счет альтернативных вариантов и технических решений потребности всех участников рынка были закрыты.

— В нынешнем году клиенты активно использовали возможность подачи заявок через личный кабинет «ДомКлик». Мы наблюдали рост доли данного канала поступления заявок с 30 до 70%. Среди новаций в цифровизации ипотеки-2020 стоит отметить проведенную интеграцию с ПФР. Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой книжки. Этот процесс занимал обычно от 3 до 5 рабочих дней. Теперь клиенты Сбербанка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда России для подтверждения занятости, — отмечают в пресс-службе банка. — Кроме того, для клиентов, которые в качестве первого взноса или досрочного гашения используют средства материнского капитала, в 2020 году была реализована возможность обмена данными о размере субсидии без физического посещения клиентом отделения ПФР.

В банке пояснили, что сейчас по ряду ипотечных программ идет активная работа по выработке решений для перевода 100% операций в онлайн.

Среди наиболее востребованных в 2020 году онлайн-сервисов в банке выделили подачу заявки на ипотеку, сервис электронной регистрации и сервис безопасных расчетов.

Стирая границы

Более широкое распространение дистанционного взаимодействия между банком и клиентом простимулировало рост спроса на строящуюся новосибирскую недвижимость со стороны инорегиональных покупателей.

КимЧто касается Абсолют Банка, то у нас количество ипотечных междугородних сделок выросло, по сравнению с прошлым годом, в 2 раза. Скрытый спрос на сделки в таком формате существовал всегда, но большинство потенциальных покупателей было уверено, что они отличаются повышенной сложностью и возможны только при полной оплате наличными, — рассуждает Александр Ким. — Современные цифровые технологии Абсолют Банка позволяют проводить ипотечные сделки между разными городами с той же скоростью, что и стандартные. Дополнительной комиссии за «другой город» у нас тоже нет, минимальная ставка — 7,84% годовых. Для проведения ипотечной сделки даже не является обязательным наличие офиса Абсолют Банка в том или ином регионе. Главное, чтобы там работали наши партнеры. Заявку на ипотеку можно точно так же подать онлайн — на сайте банка, в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile».

По наблюдению Кима, в Новосибирск на постоянное место жительство чаще всего переезжают из Омской области. С июля по сентябрь 2020 года, по данным Кадастровой палаты, омичи купили в регионе более сотни объектов недвижимости. Также активно покупают квартиры в Новосибирске барнаульцы, жители Алтайского края, Бийска. Заемщики из Новосибирска отдают предпочтение более крупным городам. На первом месте по популярности — Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодар.

В Сбербанке также констатируют, что с развитием цифровых сервисов доля межрегиональных сделок возросла. Теперь клиенту не нужно тратить время и дополнительные средства на дорогу до места продажи/покупки объекта, а партнер получает быструю и безопасную сделку.

— Интерес подтверждает и статистика. По нашей аналитике 90% сделок по ипотеке на первичном рынке регистрируются через Сервис электронной регистрации. 92% сделок по ипотеке на первичном рынке проводятся через Сервис безопасных расчетов. Среди агентств недвижимости доля сделок с использованием сервиса — более 98%. Стоит отметить, что партнеры нам доверяют проведение сделок с использованием сервисов банка и при наличном расчете. Ежемесячно мы наблюдаем активный рост доли таких сделок, — поясняют в банке

Увеличение количества сделок в этом году обусловлено общим ростом покупательской активности на рынке недвижимости, а цифровые сервисы делают процесс приобретения недвижимости проще, быстрее и экономичнее, в том числе для иногородних клиентов, подтвердили и в пресс-службе ВТБ в Новосибирске.

Для оперативного решения

В Альфа-Банке ожидают дальнейшего увеличения спроса клиентов на дистанционный формат проведения сделок.

— Он позволяет клиентам значительно экономить время, а также дает заемщикам возможность сократить количество посещений общественных мест, то есть обезопасить себя, — говорит Андрей Фишер.

Александр Ким добавляет, что при цифровизации операций ипотечного кредитования растет скорость заключения таких сделок.

— Не стоит торопиться при выборе квартиры. Но когда покупатель определился, счет порой идет не на дни, а на часы. Важно быстро внести аванс, провести оценку объекта, выйти на сделку. Это актуально и для новостроек, и для вторички. В случае с новостройками бывают ситуации, когда можно бесплатно забронировать понравившуюся квартиру только на 1-3 дня. И тут, конечно, у покупателя вся надежда на банк — чтобы он «не тянул резину», — рассуждает Ким. — С готовыми квартирами ситуация похожая. Самые интересные по цене и качеству варианты уходят влет. Продавцы в этой ситуации выбирают покупателей, которых не надо ждать неделями. Даже могут вернуть уже внесенный аванс, если процесс затянулся и есть другие предложения. Как правило, в целом по рынку самый длительный этап — согласование объекта. Даже при готовой оценке он может занять 2-3 недели. Абсолют Банк помогает партнерам и клиентам и оценку жилья провести за 24 часа, и выйти на сделку всего за сутки — если пакет документов готов. Наш многолетний опыт показывает, что скорость и четкость выхода на сделку особенно критична, когда речь идет об «обменных цепочках» и одна сделка зависит от другой. На вторичном рынке доля таких вариантов — почти 60%. «Чистые продажи», когда продавец квартиры не подыскивает себе параллельно новое жилье, встречается реже.

За 9 месяцев 2020 года региональным управлением Росреестра зарегистрированы более 57 тысяч ипотек, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре зарегистрированы 8458 ипотек, годом ранее — менее 6 тысяч.

Базовое фото: pixabay.com, автор- AbsolutVision,  фото спикеров предоставлены пресс-службами банков

— АКБ «Абсолют Банк» ПАО, ОГРН 1027700024560, 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
— Банк ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
— ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
— АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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