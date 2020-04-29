Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов

65 представителей малого и среднего бизнеса из Новосибирска в апреле обратились в Сибирскую генерирующую компанию с просьбой о рассрочке платежей в начале апреля. Об этом рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в ходе круглого стола, посвященного антикризисным мерам в сфере ЖКХ. Мероприятие прошло на площадке информационного агентства ТАСС.

В числе обратившихся за рассрочкой — гостиница, торговый центр в центральной части города, девелоперские компании. «Каждое обращение в ближайшее время будет рассматриваться индивидуально и обсуждаться с заявителем, — заявил Андрей Колмаков, — Предоставить льготные условия абсолютно всем желающим не сможем, иначе это поставит под угрозу выполнение наших обязательств перед другими потребителями. Приоритет будут иметь юрлица, которые в течение длительного периода времени добросовестно исполняли свои обязанности по оплате потребляемых ресурсов, и действительно попали в сложную финансовую ситуацию из-за приостановки деятельности в период вирусных рисков».

Другой участник мероприятия — заместитель генерального директор по реализации энергии АО «Новосибирскэнергосбыт» (гарантирующий поставщик на рынке электроэнергии) Татьяна Семенцова также отметила, что в компанию поступают аналогичные обращения и спрогнозировала дальнейшее снижение собираемости платежей за электричество.

По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть этой суммы не добрали именно в марте.

При этом ситуация по разным категориям потребителей отличается. Основное снижение идет по юридическим лицам и по исполнителям коммунальных услуг — прежде всего, это управляющие компании, которые собирают платежи от населения.

По юрлицам за первый квартал этого года собираемость платежей снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8 процентных пунктов — с 85% до 77% от начисленной суммы. Итого с января по март поступила сумма 1 млрд 683 млн рублей.

Платежи населения — потребителей, которые платят через УК и других участников рынка управления жильем, снизились еще больше, на 17 процентных пунктов — до 76% от начисленной суммы. Общая сумма поступивших средств — около 350 млн рублей.

При этом потребители, которые находятся на прямых договорах с компанией, показали высокую платежную дисциплину, подчеркнул Андрей Колмаков. Прирост составил 7 процентных пунктов — до уровня собираемости 99%. Всего поступило 2 млрд 098 млн рублей.

По состоянию на 23 апреля, задолженность всех категорий новосибирских потребителей перед СГК составила 1 млрд 933 млн рублей. Это на 200 млн рублей выше, чем на этот же день прошлого года.

Впрочем, пока ни одна из ресурсоснабжающих организаций на сегодня не скорректировала своих ремонтных и инвестиционных планов, отметил заместитель по энергетике председателя департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Михаил Квашнев. Он подтвердил готовность мэрии контролировать платежную дисциплину организаций и компаний, финансируемых из городского бюджета.

Пойдут ли ресурсоснабжающие компании на сокращение объемов ремонта и инвестиций из-за снижения платежей — во многом зависит от масштаба и запаса прочности компаний, считает эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров. Он прогнозирует, что крупные компании отложат на дальнюю перспективу планы, которые ставились как задел на будущее. Для таких участников рынка главный риск сегодня — сбой логистических цепочек, в том числе, у производителей оборудования.

Сложнее, по мнению Бухарова, мелким поставщикам ресурсов, по ним кризис может ударить сильнее всего. Наибольшее опасение вызывает состояние небольших компаний в районах области.

Спад в экономике, по словам эксперта, должен заставить муниципалитеты и региональную власть пересмотреть принципы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями: «Если есть желающие войти в бизнес, например, в концессию, то нужно дать им такую возможность. Критериев два: квалификационная состоятельность и гарантия привлечения инвестиций».

— Ситуация в отрасли складывается нестандартная, и решения, которые принимаются органами власти, и поставщиками ресурсов — такими, как СГК или Горводоканал, должны быть выверенными, — подытожил председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. — В первую очередь нужно контролировать, насколько штатно идут ремонтные работы. Второе — сегодня крайне важно выделить категорию жителей города, которым нужна адресная целевая социальная поддержка. По данным СГК, основная часть жителей платит вовремя — это здорово, но, если ситуация и дальше будет развиваться в том же направлении, процент сбора будет понижаться. Очень важно протянуть руку помощи жителям, чтобы была областная или муниципальная субсидия, чтобы они могли рассчитаться за тепло, электричество и другие ресурсы».

По мнению представителя Совета депутатов города, если в дальнейшем ситуация не будет улучшаться, необходимо «рассмотреть возможность беспроцентных целевых кредитов для предприятий ТЭК — прежде всего, ресурсоснабжающих организаций, чтобы они могли выполнить необходимые мероприятия по подготовке к зиме».

Фото: пресс-служба СГК