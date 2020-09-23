Новосибирские предприниматели получили налоговый вычет на сумму около 180 млн рублей

В Новосибирской области активно заработал механизм, позволяющий налогоплательщикам, занятым в обрабатывающем производстве, за счет льготы по налогу на прибыль организаций, окупить вложения (за счет региональной части налога может быть списано до 90% затрат на приобретение и модернизацию (реконструкцию) основных средств). Сообщили в пресс-службе регионального минэконоразвития. Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.

— Если вычет оказывается больше налога, неиспользованную сумму региональной льготы можно использовать в течение 5 лет, — утонили в министерстве.

Отмечается, что за 1 квартал 2020 года вычет получили 10 организаций на сумму 81,9 млн. рублей. За 1 полугодие 2020 года — 11 организаций, размер вычета 179,8 млн. руб.

В 2019 году (первый год работы нового механизма) инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 9 организаций на общую сумму 287,2 млн. руб.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny