Малая урбанизация поранилась о грани кадастровых проблем
Развитие новосибирского пригородного пояса может споткнуться о системные ошибки, уходящие корнями в 90-е.
23/09/2020, 13:08
Автор: Игорь Смольников
Превращение дачных пригородов в полновесную субурбию, в «одноэтажную Россию» (аналог воспетой Ильфом и Петровым одноэтажной Америки) в Новосибирской области идет весьма динамично. По этой части наш регион — уверенный соперник Московской и Ленинградской областей. Срабатывает естественная для агломераций динамика. И пригородный пояс постоянного проживания — это для Новосибирска уже наблюдаемая реальность. Примечательно, например, что поселки, оформившиеся изначально как садово-дачные общества, со временем превратились в ТСН — товарищества собственников недвижимости. Этот формат позволяет оформлять постройки не просто как дачные домики, а уже как дома постоянного проживания. Впрочем, у этого превращения дачного пояса в жилой пригород есть и подводные камни — процесс спотыкается о кадастровые неровности родом из эпохи начальной приватизации. И усугубляется эта проблема растерянностью нынешних районных администраций. Показательна здесь проблема ТСН «Шафран», созданного в 1998 году как дачное общество. Этот поселок, плавно переживший превращение из дачного в территорию постоянного проживания, в ходе этой эволюции оказался в изоляции от «большого мира» — без подъездных дорог. И, соответственно, без машин экстренных служб и коммунальной техники.
Впрочем, изначально дорогу «Шафран» имел — пусть гравийную, но вполне функциональную.
— Со времени создания поселка, с самого 1998-го мы поддерживали в рабочем состоянии подъездную дорогу, идущую вдоль ЛЭП, — вспоминает Ирина Горевая, представитель ТСН «Шафран». — Подсыпали гравий, выравнивали. В 2012 году администрация Морского сельсовета организовала по соседству новое дачное общество. Соответственно, часть нашей подъездной дороги попала в собственность этого нового общества под названием «Тихие зори». В 2015 году (в ту пору у «Тихих зорь» был другой председатель) между нашими обществами был заключен договор о совместной деятельности. Согласно этому договору дальнейшую достройку дороги мы должны были вести совместно. И совместно финансировать этот процесс. Часть денег от себя мы уже внесли, другую часть должны были внести после того, как «Тихие зори» достроят дорогу. Нами были заплачены 312 тысяч рублей, а 299 тысяч остались им должны. Договор этот был подписан в 2015-м, в 2016-м дорогу все еще не доделали. Осенью 2016-го мы подписали соглашение о том, что платим оставшуюся часть после подписания трехстороннего акта. Потом в «Тихих зорях» сменился председатель, а в 2019-м у нас начались проблемы. «Тихие зори» эту проблему оглашают так: «У «Шафрана» долг, а мы-то дорогу уже давно достроили».
Как подчеркнула Ирина Горевая, такая расстановка акцентов практически «забетонировала» ситуацию в форме необсуждаемого конфликта.
— Никаких актов, никаких документов от них не поступало, — вспоминает Горевая. — Но в чисто бытовых разговорах, так сказать, не под запись, проскакивали оговорки. Мол, да, мы дорогу-то не достроили, надо как-нибудь доделать… То есть на уровне нефиксированного диалога они все признают. А вот в документальную плоскость невозможно вывести ни ту, ни другую трактовку. Мы говорим: «Тогда дайте документы, подтверждающие либо завершенность, либо незавершенность». Но нет ни того, ни другого. Ситуация будто зависла в состоянии намеренной неразрешимости. Так что наш единственный выездной путь сейчас — это 270 метров гравийной дороги, идущей по землям нераспределенной госсобственности и упирающейся в частные земли. В итоге органы власти нас отталкивают: «Это проблема ваших отношений, сами ищите компромиссы». А новый председатель «Тихих зорь» всегда конфигурировал эту ситуацию в формы конфликта. Мол, люди из «Шафрана» недобросовестны, потому мы и свою часть достраивать не будем, и платить не будем, и ездить не будем, раз уж на то пошло». Мы, в свою очередь, просим показать документ, где обозначался бы наш отказ (раз уж мы, по их словам, отказались от сотрудничества). Но никаких документов нет. «Окей, — говорим мы, — дорогу вы доделали, давайте акт, мы в пять дней переведем деньги». В ответ «агрессивное молчание» — одностороннее расторжение договора. Мы уже согласились и на двойную стоимость — нужно же как-то из этого конфликта выходить — теперь цену подняли с 299 тысяч до 575. «Ладно, — говорим мы, — пусть 575 тысяч!». В «Тихих зорях» эту сумму выносят на голосование, и все опять кончается ничем — все равно проезд нам закрывают. В итоге на текущий момент мы закрыты со всех сторон. Между тем у граждан есть конституционное право на свободное перемещение и право на проезд к своей собственности.
По словам Ирины Горевой, администрация Морского сельсовета в этом вопросе заняла позицию созерцательного неучастия:
— Нынешнее равнодушие администрации нам совершенно непонятно. Земли выделялись с пометкой о возможном изъятии под нужды развития инфраструктуры. А теперь администрация говорит: «А какие у нас основания изъять эти земли?». То есть 102 запертых участка — это уже как бы и не основание? К нам ни пожарная машина не проедет, ни скорая помощь. У нас общество круглогодичного проживания, многие постройки зарегистрированы уже не как дачи, а как жилые дома. У нас есть семьи, для которых это жилье единственное. И потому сервисная связка с городом принципиально важна. Но случись что, эти люди окажутся в полной беспомощности — никакие экстренные службы до них попросту не доберутся. Тут очень много зарегистрировано жилых домов для постоянного проживания. Потому проблема транспортно-сервисной связи с «большой землей» для нас насущна. Поддержку инфраструктуры мы выполняем личным порядком, на уровне своего сообщества. Большую подъездную дорогу, идущую до развилки на наш «Шафран» и «Тихие зори», мы чистим вместе со всеми — в числе пяти обществ. Поэтому обвинять нас в эгоцентризме по меньшей мере нелогично. Все это пространство — дорога, линия электропередач вдоль нее — было оформлено как земля под дачное строительство. Кстати, соседнее с нами общество «Ясная поляна», где 500 с лишним участков, имеет подъездную дорогу, которая тоже попала в собственность «Тихих зорь» как земли под дачное строительство.
Противоположная сторона, по определению Ирины Горевой, не то чтобы несговорчива — она теперь вообще ускользает из коммуникативного поля. Конфликт вошел в удивительную фазу — он как бы инкапсулировался, окуклился.
— И теперь он вообще нерешаем без администрации, — восклицает Ирина Горевая. — Но там нам отвечают: «У вас с другой стороны общество «Родина», договаривайтесь тогда с ними». Но в «Родине» такие узкие улочки-проходы, что ни один автомобиль экстренных служб в них попросту не втиснется. Зимой там даже толком снег не почистить — его некуда выталкивать. Кромочную часть под снегоотвалы там не сделаешь — тогда туда не протиснутся даже микролитражки. Снегоуборочная техника въехать туда не может. Только скорая помощь легкового формата, а пожарные машины и мусоровозы — не проходят по габаритам. И «Родина» тоже не хочет, что бы мы через их улочки ездили — их доводы тоже можно понять, мы не в обиде.
У жителей «Шафрана» остается надежда на суд в качестве последней инстанции. Кроме того, они подали запрос в администрацию на установление публичного сервитута.
— Но администрация считает, что у нас спор двух хозяйствующих субъектов, —недоумевает Ирина Горевая. — И потому, мол, сервитут не полагается. Мне же известно, что прецеденты были — публичный сервитут был наложен для решения аналогичной проблемы. Но нам в публичном сервитуте почему-то отказывают. Отвечают: «Проблема не нуждается в таком решении, поскольку у вас есть альтернативный проезд». Но где он — никто не в силах показать.
Описанную проблему сама Ирина Горевая называет системно обусловленной, бессрочным проявлением системных огрехов.
— Это последствие кадастровой поспешности, — резюмирует Горевая. Ошибки, допущенной изначально. Ошибки, которую сейчас никто не хочет исправлять при всей ее очевидности. Администрация в свое время так лихо нараздавала земли, что не оставила пространств для создания подъездных путей. В наших краях идут четыре подобных крупных конфликта, наш — не единственный. И при этом еще правового поля для типизированного решения таких конфликтов не осталось. Думаю, с такой проблемой могут столкнуться и другие жители развивающейся пригородной зоны. Потому для них разрешение этой проблемы (а за решение мы боремся) могло бы, так сказать, стать коллегиальным опытом.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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