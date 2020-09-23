Малая урбанизация поранилась о грани кадастровых проблем

Впрочем, изначально дорогу «Шафран» имел — пусть гравийную, но вполне функциональную.

— Со времени создания поселка, с самого 1998-го мы поддерживали в рабочем состоянии подъездную дорогу, идущую вдоль ЛЭП, — вспоминает Ирина Горевая, представитель ТСН «Шафран». — Подсыпали гравий, выравнивали. В 2012 году администрация Морского сельсовета организовала по соседству новое дачное общество. Соответственно, часть нашей подъездной дороги попала в собственность этого нового общества под названием «Тихие зори». В 2015 году (в ту пору у «Тихих зорь» был другой председатель) между нашими обществами был заключен договор о совместной деятельности. Согласно этому договору дальнейшую достройку дороги мы должны были вести совместно. И совместно финансировать этот процесс. Часть денег от себя мы уже внесли, другую часть должны были внести после того, как «Тихие зори» достроят дорогу. Нами были заплачены 312 тысяч рублей, а 299 тысяч остались им должны. Договор этот был подписан в 2015-м, в 2016-м дорогу все еще не доделали. Осенью 2016-го мы подписали соглашение о том, что платим оставшуюся часть после подписания трехстороннего акта. Потом в «Тихих зорях» сменился председатель, а в 2019-м у нас начались проблемы. «Тихие зори» эту проблему оглашают так: «У «Шафрана» долг, а мы-то дорогу уже давно достроили».

Как подчеркнула Ирина Горевая, такая расстановка акцентов практически «забетонировала» ситуацию в форме необсуждаемого конфликта.

— Никаких актов, никаких документов от них не поступало, — вспоминает Горевая. — Но в чисто бытовых разговорах, так сказать, не под запись, проскакивали оговорки. Мол, да, мы дорогу-то не достроили, надо как-нибудь доделать… То есть на уровне нефиксированного диалога они все признают. А вот в документальную плоскость невозможно вывести ни ту, ни другую трактовку. Мы говорим: «Тогда дайте документы, подтверждающие либо завершенность, либо незавершенность». Но нет ни того, ни другого. Ситуация будто зависла в состоянии намеренной неразрешимости. Так что наш единственный выездной путь сейчас — это 270 метров гравийной дороги, идущей по землям нераспределенной госсобственности и упирающейся в частные земли. В итоге органы власти нас отталкивают: «Это проблема ваших отношений, сами ищите компромиссы». А новый председатель «Тихих зорь» всегда конфигурировал эту ситуацию в формы конфликта. Мол, люди из «Шафрана» недобросовестны, потому мы и свою часть достраивать не будем, и платить не будем, и ездить не будем, раз уж на то пошло». Мы, в свою очередь, просим показать документ, где обозначался бы наш отказ (раз уж мы, по их словам, отказались от сотрудничества). Но никаких документов нет. «Окей, — говорим мы, — дорогу вы доделали, давайте акт, мы в пять дней переведем деньги». В ответ «агрессивное молчание» — одностороннее расторжение договора. Мы уже согласились и на двойную стоимость — нужно же как-то из этого конфликта выходить — теперь цену подняли с 299 тысяч до 575. «Ладно, — говорим мы, — пусть 575 тысяч!». В «Тихих зорях» эту сумму выносят на голосование, и все опять кончается ничем — все равно проезд нам закрывают. В итоге на текущий момент мы закрыты со всех сторон. Между тем у граждан есть конституционное право на свободное перемещение и право на проезд к своей собственности.

По словам Ирины Горевой, администрация Морского сельсовета в этом вопросе заняла позицию созерцательного неучастия: