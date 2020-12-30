Новосибирские предприниматели получили отсрочку по налогам на сумму свыше 1 млрд рублей

Налоговыми органами Новосибирской области завершается рассмотрение заявлений на предоставление налогоплательщикам, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях, отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и страховых взносов. Срок приема заявлений истек 1 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что по состоянию на 25 декабря по 389 заявлениям (284 налогоплательщика) предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов на сумму 1 млрд 56 млн руб.

Заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области, руководитель Регионального ситуационного центра Светлана Селиверстова напомнила, что отсрочку или рассрочку можно было получить по платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акцизов. Отсрочку или рассрочку на срок от 3 месяцев до 3 лет могли получить налогоплательщики, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях. При этом должно было выполняться хотя бы одно из двух условий: снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%; есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.

В УФНС отметили, что Новосибирская область занимает четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству плательщиков, обратившихся с заявлениями о предоставлении отсрочки (рассрочки).

Чаще всего за получением отсрочек обращались налогоплательщики, работающие в сфере:

автоперевозок – 31,6 % от всех обратившихся лиц (90 из 284 плательщиков);

в сфере общественного питания – 15,5 % (44 налогоплательщика);

в физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте — 15,1 % (43 налогоплательщика);

дополнительного образования – 6 % (17 налогоплательщиков);

операций с недвижимым имуществом – 5,6 % (16 налогоплательщиков).

— Несмотря на то, что мероприятия по предоставлению отсрочек налогоплательщикам, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, закончились, налоговые органы, как и ранее, готовы учесть возникающие у налогоплательщиков трудности по уплате налогов и рассматривать возможность предоставления отсрочек (рассрочек) в рамках действующей главы 9 Налогового Кодекса РФ, — отметила Светлана Селиверстова.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области