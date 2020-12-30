В Новосибирск прибыли все заказанные по лизингу минские автобусы

Еще одиннадцать автобусов минского автозавода, приобретенных в рамках проекта «Народный бюджет», прибыли в Новосибирск. Первые четыре МАЗа с модельным номером 103965 уже были представлены в середине декабря, напомнили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что на покупку автобусов выделено 100 млн рублей по проекту «Народный бюджет».

В мэрии уточнили, что все 15 автобусов, купленных по лизинговому договору со Сбербанком, получат прописку в МКП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4». Это предприятие обслуживает 10 областных, межрегиональных и международных маршрутов, а также 15 городских и 3 пригородных (сезонных) маршрута – в Советском и Первомайском районах. В парке предприятия сегодня 129 автобусов, 90 из них – городского типа, 31 – междугородний и 8 дежурных (ПАЗ и «ГАЗель»).

— Процент износа автопарка очень высокий. Приобретение новых автобусов поможет частично вывести из эксплуатации машины с предельным износом, снизить количество случаев сходов с маршрутной сети по технической неисправности, а также повысить регулярность движения и улучшить качество предоставления транспортных услуг, — отмечали ранее специалисты управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Фото со страницы Анатолия Локтя ВКонтакте