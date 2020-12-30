Областной перинатальный центр начинает принимать пациентов с 1 февраля 2021 года

В последний месяц зимы в новом перинатальном центре появятся на свет первые малыши, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов доложил губернатору Андрею Травникову: перинатальный центр начнёт принимать пациентов с 1 февраля 2021 года.

В пресс-службе рассказали, что Андрей Травников еще раз подтвердил: принципиальное решение об использовании площадей перинатального центра по назначению остается в силе. Более того, губернатор отметил, что при эффективной организации работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в резерв под возможное использование в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом не придется включать и старые площади, на которых сейчас размещена перинатальная служба.

Отмечается, что уже идёт комплектация здания перинатального центра мебелью и медицинским оборудованием, доложил Анатолий Юданов. Первых пациенток новый центр начнет принимать с 1 февраля 2021 года. Глава региона поставил задачу начать переезд отдельных подразделений областного перинатального центра на новые площади сразу после новогодних каникул – 11 января.

Во время выездного совещания глава региона обсудил с руководством больницы и перспективы улучшения материально-технической базы, в частности, возможность приобретения робота-хирурга «Da Vinci».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области