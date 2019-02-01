Новосибирские предприниматели получили в банках 188 млрд рублей

— По сравнению с 2017 годом, в 2018 объем кредитования корпоративного сектора округа вырос на 8% (до 2,2 трлн рублей, в Новосибирской области — 388 млрд рублей (+0,5%). Крупный бизнес получил 1,7 трлн рублей или около 70% от всех выдач, — сообщил на пресс-конференции начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев.

К трендам, которые сформировались на банковском рынке округа в 2018 году, он отнес рост интереса банков к кредитованию малого и среднего бизнеса — прирост составил 17% (в 2017, по сравнению с 2016 годом, 14%). В целом по округу банки выдали этой категории заемщиков 700 млрд рублей. В Новосибирской области — 188 млрд (+31,6%)

— На протяжении всего года банки смягчали условия кредитования для МСБ: в части залогов — появились беззалоговые кредиты, увеличилась максимальная сумма выдаваемого займа, ставки находились на уровне 11%. Положительно на ситуацию с кредитованием МСБ повлияли специальные программы, в том числе предоставление льготных займов по цене 6,5% под реализацию значимых для экономики проектов, — перечислил Николай Морев.

Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля в округе достаточно стабильна. Из 2,2 трлн рублей треть приходится на обрабатывающую промышленность, 22% формируют добывающие компании, по 13% приходится на энергетику и торговлю.

К позитивным трендам 2018 года эксперты ГУ ЦБ относят снижение просрочки по кредитам, что характеризует состояние платежной дисциплины заемщиков. В целом по рынку округа в корпорате она находится на уровне 5,9%, по Новосибирской области — 5,2%

— Возможно, на этот факт влияет рост финансовой грамотности руководства предприятий МСБ. Сегодня на финансовом рынке существуют различные продукты, и чтобы ими пользоваться нужны финансовые знания, поэтому предприниматели более ответственно относятся к своим кредитным обязательствам, — рассуждает Морев.

В 2018 году продолжился рост остатков на расчетных счетах юрлиц. В ГУ ЦБ считают это позитивной тенденцией, которая свидетельствует о том, что у предприятий повышается возможность использовать собственные средства для инвестирования в бизнес, увеличивается оборотка, снижается потребность в привлечении кредитных ресурсов.

— Фактически по итогам 2018 года корпоративный кредитный портфель находится на том же уровне, что и по итогам 2017. Кредиты не только активно берутся, но и погашаются. За счет повышения платежной дисциплины, роста остатков на счетах у компаний округа появляется возможность своевременно и в полном объеме исполнять свои кредитные обязательства, — говорит глава Сибирского ГУ ЦБ.

Николай Морев также напомнил, что в 2018 году 16 из 24 банков округа получили базовую лицензию ЦБ, а 8% — универсальную. В 2018 году Центробанк утвердил «дорожную карту» поддержки компаний малого и среднего бизнеса, в которую включено около 40 мероприятий. Главная задача ее реализации — сделать МСБ более привлекательными для банков и снизить стоимость кредитных ресурсов для предпринимателей.

— Мы рассчитываем, что банки с базовой лицензией будут еще больше поддерживать бизнес в регионах и сосредоточатся на этой работе. По данным нашего опроса, 90% компаний МСБ удовлетворены работой банков. В среднем в Сибири малый бизнес получил 3 кредитных рубля из 10 выданных. В Новосибирске — каждый второй рубль был получен предприятиями малого и среднего бизнеса. Это очень хороший результат, — уверен Морев.

Интерес МСБ к банкам, по оценкам ГУ ЦБ, будет стимулировать и тот факт, что с 1 января 2019 года средства предпринимателей на счетах в одном банке в пределах 1,4 млн рублей защищены гарантиями АСВ, как и вклады физлиц

В целом, по данным ГУ ЦБ, по итогам 2018 года банковский сектор Сибири вернулся к двузначным темпам роста кредитования — на 17%, что в три раза выше прироста выдач 2017 года (5%). Кредитные организации округа выдали почти 300 млрд рублей, а емкость кредитного рынка Сибири превысила 4 трлн рублей, что равно половине окружного валового продукта. По итогам 2018 года кредитные организации округа получили прибыль 7 млрд рублей, это на 11% ниже, чем в 2017 году.

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