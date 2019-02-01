Записаться к врачу через электронные сервисы станет легче

Одним из приоритетов региона является реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях повышения качества жизни населения и условий предпринимательской деятельности, сообщили в региональном правительстве.

По словам руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолия Дюбанова, в регионе предстоит масштабная задача по информатизации здравоохранения в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Развитие ключевых подсистем ЕГИСЗ, в том числе и личного кабинета «Мое здоровье», в 2019 году позволит увеличить в 2 раза количество граждан, использующих сервис записи на прием к врачу через портал госуслуг.

Говоря об итогах работы за 2018 год, Анатолий Дюбанов отметил, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе является сегодня приоритетным проектом: без современных услуг связи невозможно решить задачу, обозначенную Президентом Российской Федерации – активное развитие цифровой экономики в стране.

— В 2018 году число малых населенных пунктов Новосибирской области, в которых появился широкополосный интернет по региональной программе «500+», увеличилось еще на 23, около 8,5 тысяч сельских жителей дополнительно обеспечено услугами связи. Доступ к цифровым сервисам позволяет жителям малых сел не быть в стороне от прогресса, пользоваться цифровыми госуслугами, оперативно получать нужную информацию, общаться. Региональные практики цифровой трансформации Новосибирской области получили высокую оценку на федеральном уровне и рекомендованы для тиражирования в других субъектах Российской Федерации, — подчеркнул он.

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