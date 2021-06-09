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Очистить улицы или сохранить бизнес?

  • 09/06/2021, 10:34
Автор: Евгения Серёгина
Очистить улицы или сохранить бизнес?
На страже незаконных объектов — прокуратура, владельцев законных «трясут» на взятки.

Мэрии Новосибирска запрещено до 1 июля делать предписания владельцам незаконных рекламных объектов. Речь идет почти о половине конструкций, размещенных на территории города 10 тысяч при 12,1 тысячи законных. Такая информация была озвучена в ходе заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по градостроительству.

Мы говорим: надо улицы очищать, сообщают представители мэрии. Прокуратура говорит: не надо трогать предпринимателей. Ждем сейчас вступления в силу федерального закона, который развяжет наши противоречия с прокуратурой. Мы не выносим предписания с апреля: проводим консультации, беседы и так далее. За первый квартал 2020 года выписано предписаний в два раза меньше, чем за 2021 год. То есть мы только набрали такие темпы, и прокуратура нас ударила по рукам. Как дальше двигаться, не понимаем, по критическим ситуациям сами пишем прокуратуре, чтобы она организовывала проверки.

Пока, как говорится, суд да дело, в муниципалитете в отношении владельцев рекламных конструкций особо «жестковать» не намерены.

Когда заходят новые предприниматели, они уже должны соответствовать требованиям, рассказывает главный архитектор города Александр Ложкин. С остальными мы работаем в рамках контрольных мероприятий. Это, в первую очередь, выявление несанкционированной рекламы. По действующим операторам замена конструкций по истечению срока действия разрешения, с другой стороны ручная работа по наиболее вопиющим фактам. С крупными операторами мы нашли сегодня понимание. С мелкими сложнее. У них и финансовый источник значительно меньше. Поэтому мы здесь точно не будем ничего ломать, проводить «ночь длинных ковшей».

Пока не больше ясности и с нестационарными объектами, судьба которых, напомним, в прошлом году неоднократно становилась камнем преткновения между их владельцами-предпринимателями и чиновниками.

На год у нас заложен на демонтаж 1,9 млн рублей, этой суммы ни на что не хватит, рассказывают в муниципалитете. В работе находятся 97 объектов, которые по факту являются капитальными. Они к нам приходят как нестационарные, а по факту капитальные, демонтировать каждый из которых стоит около 1 млн рублей. Что с этими объектами делать, непонятно. Процедура не урегулирована. Еще проблема, что мы должны демонтировать с сохранением целостности объекта. Мы его должны непонятно как, видимо, на вертолете, перенести, поставить к себе на площадку и хранить там.

Для тех же НТО, которым удастся избежать демонтажа, подготовлен другой «сюрприз» верхняя планка площади в 150 кв. м.

Это предел для объектов капитального строительства, аналогичных нестационарным, с низкой степенью противопожарной устойчивости, поясняет Ложкин. Для объектов капитального строительства мы все ужимаем и позволяем предпринимателям ставить вместо этого нестационарные объекты. Есть НТО по 1,5-2 тысячи кв. м. Есть в 2-3 этажа. Их не проверяет никто. Случись что в таком НТО, нам всем мало не покажется.

В случае большей площади для владельца такого объекта усложняется и процедура согласования, что тоже может иметь некоторые риски, в том числе для города.

Не вижу оснований согласовывать объекты свыше 150 «квадратов», считает председатель еще одной профильной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский. Почему должен терять бюджет, если эти здания стоят по всем нормативам? Это приведет к тому, что площадки будут дробиться на 2, 3, 4 и так далее. К предпринимателям, которые оформляют, что-то делают, приходят из различных структур и вымогают средства, чтобы они прошли торги. Что касается безопасности, то это проверяют юрлица. Проверяют журналы, противопожарную сигнализацию.

По информации мэрии Новосибирска, за два года по выставленным претензиям в бюджет поступили порядка 11 млн рублей от владельцев незаконных объектов рекламы. Были заключены контракты на демонтаж рекламных объектов общей площадью свыше тысяч квадратных метров. В 2019-2020 году в счет возмещения демонтажа поступили 2,6 млрд рублей.

С 2020 года демонтированы 344 НТО. Вынесены 11,5 тысячи предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории города, в том числе 5,3 тысячи предписаний в 2020 году и заключены 859 новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Сумма оплаты по счетам по всем действующим договорам за два года составила 242 млн (111,2 млн в 2020 году). Выданы 5,8 тысячи разрешений. Объем средств на оплату госпошлины составил 30,5 млн рублей. (10 млн в 2020 году).

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торговые объекты реклама облик города Мэрия демонтаж


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