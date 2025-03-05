Новосибирские предприниматели увеличили расчеты с самозанятыми в шесть раз

В 2024 году клиенты ВТБ из сегмента малого и среднего бизнеса в Новосибирской области увеличили объём финансовых операций с самозанятыми в шесть раз, достигнув отметки в 107 млн рублей. Об этом говорят данные банковской платформы, предназначенной для выплат самозанятым лицам. Количество транзакций в сервисе также возросло в шесть раз, превысив 1,4 тысячи.

В масштабах страны, объём закупок товаров и услуг у самозанятых предпринимателями превысил 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза больше результатов 2023 года. Общее число переводов превысило 100 тысяч, также продемонстрировав четырёхкратный рост по сравнению с предыдущим годом.

Согласно информации банка, наибольшим спросом среди клиентов малого и среднего бизнеса пользуются услуги самозанятых в сфере строительства и ремонта, транспорта и IT. Средний размер платежа в этих категориях составил 65 тыс. рублей. Основной объём расчетов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В числе лидеров среди регионов – Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский и Ростовская области.