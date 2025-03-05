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Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили новосибирцы

  • 05/03/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили новосибирцы
Сумма в счете в несколько раз превышает ежемесячные платежи

Новосибирцы, проживающие на улице Палласа, были шокированы счетами за отопление, которые получили в конце февраля. Указанные в них суммы в несколько раз превышают среднемесячные платежи. Об этом люди сообщили в редакцию Infopro54.

— Ежемесячно плачу за тепло 750 рублей, сейчас выставили 5 тысяч. Некоторым вместо 2,9 тысячи прилетели 12 тысяч. При том что всю зиму за окном было -15…-20. Февраль вообще от 0 до -7, -5, — рассказала редакции жительница дома на улице Палласа, получившая платежку с заоблачными цифрами.

Судя по сообщениям в чате дома, рекордный счет — на 13,3 тысячи рублей.

Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили новосибирцы

В чатах люди возмущаются, что в квартирах минувшей зимой было максимум +18 градусов.

—  Зима самая теплая. Отопление самое низкое, — пишут собственники квартир.

Еще одна собеседница редакции напомнила, что в январе 2024 года 11 дней дом вообще был отключен от отопления из-за коммунальных аварий.

— Потом нас регулярно отключали на 2-3 дня по тем же причинам, всю зиму нас морозили, а теперь еще и перерасчет сделали в свою пользу! И даже не на какие-то копейки, а суммы, в 10 раз превышающие ежемесячные начисления, — констатировала собеседница редакции.

В пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что годовая корректировка проведена в феврале 2025 года исходя из объема потребленной тепловой энергии по общедомовому прибору учета (далее — ОДПУ) за 2024 год.

— Положительная сумма корректировки связана с увеличением объема потребленной тепловой энергии по сравнению с объемом потребления за 2023 год на 145,955 Гкал. В 2024 году ОДПУ был не допущен к коммерческим расчетам за период с 19.09.2024 по 6.11.2024 (расчет начислений за данный период произведен по среднему платежу), — пояснили в компании.

В СГК рекомендовали жителям дома совместно с УК проверить энергоэффективность дома и состояние внутридомовых коммуникаций, чтобы разобраться, по какой причине дом потребил больше тепла.

— На увеличение также повлияло то, что в 2024 году продолжительность отопительных дней была на 11 дней больше, чем в 2023-м (2023 год — 228 дней; 2024 год — 239 дней), — добавили в компании.

Учитывая, что годовая корректировка проведена в феврале 2025 года, то сумма начислений за февраль 2025-го по квартирам данного дома складывалась следующим образом:

  • из текущих начислений за февраль 2025-го — 1/12 часть, определенная исходя из факта потребления прошлого года;
  • из перерасчета по 1/12 за январь 2025 года (поскольку 1/12 на текущий год пересчитывается в месяце проведения ГК);
  • из суммы годовой корректировки.

На момент публикации материала редакции не удалось дозвониться до приемной управляющей компании УЖК «Кировская», обслуживающей дома на Палласа, жители которых обратились в редакцию, — абонент был недоступен. В диспетчерской журналиста отправляли к руководству.

Как выяснил корреспондент Infopro54, жители улицы Палласа готовят запрос в управляющую компанию, чтобы разобраться с правомерностью начисления огромных сумм по счетам.

— Сначала нам необходимо получить сведения о показаниях по общедомовым счетчикам: отопление, горячая вода, холодная вода, электричество. Далее мы уже подаем заявление на проверку в прокуратуру и ЖБИ с учетом подписей собственников квартир всего дома, — пояснили редакции.

Стоит отметить, что высокие счета за отопление в начале марта также получили жители домов Петухова, 92 и Авиастроителей, 19.

Как отметили в СГК, в случае с Петухова годовая корректировка составила 263,5 тысячи рублей. Дом находится на прямых договорах с СГК.

— Годовая корректировка проведена в феврале 2025 года исходя из объема тепловой энергии по общедомовому прибору учета (ОДПУ) за 2024 год. ОДПУ был не допущен к коммерческим расчетам за период с 12.02.2024 по 02.02.2025. Расчет начислений за этот период произведен в течение трех месяцев на основании среднемесячного потребления, далее, по истечении трех месяцев, расчет производился в соответствии с утвержденным нормативом. Объем тепловой энергии по ОДПУ за 2024 год превышает объем потребления за 2023-й на 139,831 Гкал, — отметили в пресс-службе энергокомпании.

По дому на Авиастроителей перерасчет составил 372 тысячи рублей. Дом также находится на прямых договорах с СГК.

— Годовая корректировка проведена в феврале 2025 года исходя из объема тепловой энергии по общедомовому прибору учета. ОДПУ исправен, был допущен к коммерческому учету в течение 2023 года и 2024 года. Объем тепловой энергии по ОДПУ за 2024 год превышает объем потребления за 2023-й на 79,7986 Гкал, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ранее редакция сообщала о том, что лишнюю плату за отопление начислили 2 тысячам жителей Новосибирска. 

Фото Infopro54, автор Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : отопление годовой перерасчет


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