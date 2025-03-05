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Две школы с лицензией Министерства образования обучают астрологов в Новосибирске

  • 05/03/2025, 15:30
Две школы с лицензией Министерства образования обучают астрологов в Новосибирске
Разрешение на образовательную деятельность у этих организаций действует бессрочно

В Новосибирске действуют только две официальные школы астрологии. В Минобразования уточнили, что оба юридических лица имеют действующую бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Других лицензированных образовательных учреждений, обучающих языку звезд, в городе нет.

—  Юридические лица, имеющие в своём наименовании слова «магия, алхимия, оккультизм», в реестре лицензий на образовательную деятельность, предоставленных министерством, отсутствуют, — отметили в региональном Министерстве образования Om1 Новосибирск.

Вид деятельности космических школ сформулирован так: «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки», куда входит в том числе деятельность астрологов и медиумов («ОК 029 2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».

Обе школы могут потерять лицензию только по решению суда.

Интересно, что по данным 2ГИС на территории Новосибирска работает 16 центров, домов и школ астрологии. Есть даже одна академия, где обучают будущих звездочетов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска возмутились решением Министерства образования о выдаче разрешения на образовательную деятельность школе астрологии «Солярис — живая Астрология». 

фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школа астрологии


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