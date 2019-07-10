Новосибирские предприятия будут развивать сотрудничество с узбекскими и монгольскими коллегами

Подписанием нескольких протоколов о намерениях и соглашений о сотрудничестве завершились переговоры узбекских и монгольских компаний с новосибирскими предприятиями, сообщил один из организаторов мероприятий компания ООО «Бизнес Инновация».

Например, темами переговоров предприятий стали поставка сибирских продуктов, в том числе кедровых орехов, ягод и меда в Узбекистан, импорт фруктов и овощей в Новосибирск, развитие совместных проектов в сфере ресторанного бизнеса и другие.

А компании «ХХК Баян Жам Уул» и ООО «Сибирь контейнер» обсуждали вопросы транспортной логистики. Также представитель «ХХК Баян Жам Уул» Балданцэрэн Бэлигто посетил производство межкомнатных деревянных дверей организации ООО «ТД Свобода Центр», результатом чего стало заключение протокола о намерении.

Переговоры позволили наладить контакты между компаниями ООО «Новосибирскхлебопродукт» и «Монголросцветмет». Целью визита в Новосибирскую область последней было сотрудничество с производителями зерна.

Фото предоставлено ООО «Бизнес Инновация»