Новосибирские предприятия выходят на международную товарно-сырьевую биржу

— Наша совместная работа по реализации подписанного в 2019 году соглашения уже продемонстрировала результаты: улучшился доступ предприятий региона к наиболее значимым для экономики товарам, биржевая торговля позволяет повысить налогооблагаемую базу региона, — сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травников.

По его словам, предприятия региона торгуют нефтепродуктами, что обеспечивает большую ценовую стабильность и прогнозируемость. В секции «Нефтепродукты» в 2019-2021 гг. они заключили более 5874 договоров поставки нефтепродуктов общим объемом свыше 567,6 тыс. тонн на сумму более 25 млрд рублей.

Кроме того, новосибирские компании вышли на рынки таких товаров, как лесоматериалы и минеральные удобрения. В частности, первые сделки по реализации минеральных удобрений с базисов поставки, расположенных в Новосибирской области, заключены на биржевых торгах СПбМТСБ 18 марта. Общий объем реализации минеральных удобрений с участием предприятий региона на торгах СПбМТСБ в 2021 году составил более 500 тонн на сумму 14,9 млн рублей.

Андрей Травников в ходе переговоров акцентировал внимание Алексея Рыбникова на необходимости создания более комфортных и благоприятных условий для работы новосибирских лесхозов и лесозаготовителей на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

— С одной стороны, я полностью поддерживаю наведение порядка в лесном хозяйстве и в сфере реализации лесоматериалов. С другой — хочется, чтобы все эти процедуры были максимально простыми и быстрыми. Новосибирская область — не такой богатый на леса регион, сплошные рубки у нас запрещены, и любые процедуры, затягивающие реализацию леса, увеличивающие оборот денег, для наших предприятий болезненны, — заявил глава области.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие биржевых торгов продукцией лесного комплекса с учетом изменений в лесном законодательстве.

По данным пресс-службы СТУ, за 6 мес 2021 года внешнеторговый оборот Новосибирской области вырос на 11,5%. Экспорт увеличился на 21,3%, импорт — на 2,8%. Лидерами среди стран — основных торговых партнеров являлись Китай, Казахстан и Франция. Наибольший стоимостной объем экспорта Новосибирской области пришелся на топливно-энергетические товары (в основном уголь), машины, оборудование и транспортные средства, а также на продовольственные товары.