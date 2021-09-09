Юридические лица и ИП могут получить скидку 50% на бизнес-пакеты РКО при открытии счета

При открытии первого расчетного счета в рублях клиенты получают скидку 50% на 6 месяцев обслуживания по выбранному бизнес-пакету РКО, кроме «Супер 0». Скидка действует с момента открытия счета и аннулируется в случае перехода на другой пакет. Акция проходит с 09.08.2021 по 31.12.2021. Ваша экономия на расчетно-кассовом обслуживании за полгода может составить от 1 710 до 20 910 рублей в зависимости от выбранного бизнес-пакета.

Максимальную выгоду получают клиенты банка, ставшие участниками Программы лояльности «Любимый клиент». Они могут обменивать накопленные баллы на бизнес-пакеты РКО или другие услуги банка и его партнеров.

Добавим, что банк сократил время резервирования расчетного счета до 5 минут. То есть клиенты получают реквизиты счета сразу после подачи заявки на его открытие. Это позволяет начать принимать платежи и заключать договоры, требующие указания реквизитов.

Также вы можете воспользоваться сервисом выездного подписания документов на открытие счета. Если вам некогда ехать в офис банка, попросите менеджера приехать в удобное для вас время на вашу территорию, чтобы подписать бумаги.

Получить консультацию по РКО и подробнее узнать о бизнес-пакетах можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на открытие счета, и специалист вам перезвонит.