Новосибирские производители экспортировали 29 тонн животноводческой продукции

На прошедшей неделе инспекторами Россельхознадзора были оформлены документы на экспортные поставки замороженной мясной продукции в Монголию и мороженого в Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Отмечается, что отправка с территории Новосибирской области 19,2 тонн свиных полуфабрикатов и шпика, выработанных ООО «Кудряшовский мясокомбинат», осуществлялась в Монголию впервые и организована посредством автомобильного транспорта.

Также автомобильным транспортом осуществлялась отправка в Китай 9,8 тонн мороженого производства ОАО «Новосибхолод».

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