Бизнес, который продолжил работать, проверят трудовая инспекция и прокуратура

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал привлечь прокуратуру и инспекцию по труду к проверке коммерсантов, отказавшихся выполнить распоряжение правительства РФ о «выходной» неделе, связанной с угрозой коронавируса. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве области.

— Мы понимаем ситуацию в отдельных секторах экономики, беспокойство о будущем бизнеса, — заявил губернатор. — Понимаем, что будут последствия от этих жестких ограничительных мер. Но более страшным может быть будущее, которое мы наблюдаем в Испании, в Италии. Еще раз призываю всех руководителей обеспечить карантинные мероприятия минимум на этой неделе. Если кто-то выводит сотрудников на работу, он нарушает право людей на безопасность. Попрошу прокуратуру и трудовую инспекцию на это тоже внимательно посмотреть.

Наиболее неспортивно в части выполнения постановления правительства повели себя владельцы спортивных организаций, фитнес-центров и ряда торговых сетей, не реализующих продукты питания и товары первой необходимости, на которых ограничения не распространяются. Об этом, выступая ранее с докладом, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

— Из 124 учреждений и предприятий с массовым пребыванием людей полностью закрыты 33, — привел он данные по городу. — Из 3,1 тысячи предприятий розничной торговли закрыты 324. Есть определенные проблемы с руководителями предприятий, которые, ссылаясь на нечеткость формулировки, пытаются обосновать возможность продолжения работы. Хочу еще раз повторить: на чаше весов два вопроса. На одной стороне — упущенная возможная выгода, на другой — здоровье новосибирцев. Также есть проблемы с фитнес-центрами и частными спортивными залами. Здесь тоже требуется точечная разъяснительная деятельность.

Сама же мэрия, по словам градоначальника, по максимуму перешла на режим самоизоляции. Сейчас до 30% сотрудников мэрии и районных администраций работают в удаленном режиме. На территории Новосибирска отменены все публичные мероприятия — уличные, спортивные, культурные.

— Вводится перерыв выдачи разрешений на проведение подобных мероприятий в ближайшей перспективе, — говорит Анатолий Локоть. — Закрыты школы. Из 249 детсадов 244 работают в режиме дежурных групп. Комплексные социальные центры работают только с пожилыми людьми. Телефонная социальная круглосуточная служба трудится в напряженном режиме. С 16 марта приняты 2,6 тысячи звонков, 35% всех запросов связаны с проблемой коронавируса. Заканчивают действие путевки в санатории «Лунный камень» и «Обские зори». Даны рекомендации, чтобы эти смены закончились досрочно.

По информации регионального министерства здравоохранения, в связи с развивающейся ситуацией пришлось принять ряд реорганизационных мер в отношении учреждений здравоохранения.

— Подписан приказ о перемаршрутизации пациентов с целью освобождения 11-й больницы для открытия госпиталя для лечения коронавирусной инфекции, — сообщает глава областного минздрава Константин Хальзов. — С сегодняшнего дня прекращено оказание медицинской помощи, за исключением определенных групп (онкология и некоторые другие позиции). Поликлинические отделения все работают в обычном режиме. Если житель Ленинского или Кировского района вызовет неотложку, то до скорой помощи уже доведена информация о том, куда эти пациенты будут маршрутизироваться. 85% пациентов готова на себя взять областная больница.

По информации министерства, за минувшую неделю количество обращений в скорую помощь снизилось на 15%.

— Это говорит о том, что люди находятся дома, — говорит Хальзов. — Об этом свидетельствует и снижение на 4% обращений по ОРВИ. Значит, наши жители меньше общаются между собой. Новых случаев гриппа выявлено за неделю всего 60.

По информации областного правительства, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подтвержденным случаем коронавируса. Состояние у всех удовлетворительное. Под медицинским наблюдением в рамках самоизоляции находятся 6,1 тысячи человек. За неделю досмотрено около 7 тысяч человек, прибывших в аэропорт «Толмачево». ОРВИ и гриппа не выявлено. Из этих 7 тысяч граждан 1,5 тысячи — жители Новосибирской области. Пик рейсов по вывозу российских граждан пришелся на 26 марта — 7 международных рейсов. 27-го — 7 рейсов. На границе с Казахстаном продолжается санитарно-карантинный контроль. Досмотрены 2,2 тысячи транспортных средств, 7,1 тысячи человек. Внутренними рейсами 29 марта в Новосибирскую область прибыли 123 гражданина. Днем ранее — 45 человек, 27-го — 59.

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