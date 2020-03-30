Иммуномодулятор на основе бактерий успешно апробирован в Кольцово

Хотя вакцина против коронавируса пока еще находится в фазе разработки, ожидания врачей-инфекционистов не сконцентрированы на ней одной. На проблему решено воздействовать широким спектром мер. В числе которых — общее усиление иммунитета.

Так, специалисты ООО НПК «Био-Веста» из биотехнопарка Кольцово предложили принцип направленного усиления иммунитета, избрав для усиливающего воздействия микрофлору кишечника. Аргументация такова: в кишечнике находятся более 60% клеток, ответственных за иммунитет, потому оперативная иммунная «прокачка» пригодится именно этой части организма.

Опора в этой работе сделана на бифидобактерии — микроорганизмы, отвечающие за нормальную работу кишечника. В жидком виде они способны быстро восстанавливать организм человека и усиливать его иммунный тонус. Что особо важно, бифидобактерии, в отличие от синтетических иммуномодуляторов, бесконфликтно сочетаются с собственной микрофлорой человека, не вызывая ни аллергических реакций, ни аутоиммунного стресса.

— Совместные исследования с врачами-клиницистами показали, что ежедневное употребление бифидобактерий снижает заболеваемость вирусными инфекциями на 30-50%, — констатирует доктор биологических наук, научный руководитель НПК «Био-Веста» Анна Калмыкова. — Чтобы восстановить микрофлору и укрепить иммунитет, который сможет противостоять сезонным вирусным инфекциям, взрослым нужно выпивать «Биовестин» дважды в день, детям в зависимости от возраста может быть необходим разный объем. Но всем, кто старше шести лет, флакон в 12 мл лучше разбить на два приема — утром и вечером. Важно, что «Биовестин», в отличие от сухих пробиотиков, начнет действовать сразу же. Кроме того, он имеет комплексный функционал — обладает антиоксидантным воздействием, работает как гепатопротектор.

Свое научное предложение биотехнологи усилили оптимизированным коммерческим решением — специальной сезонной ценой на БАД «Биовестин».

Акция проходит с 10 марта по 9 апреля 2020 года.** Специальная цена на месячный курс БАДа «Биовестин» (28 флаконов х 12 мл) — 625 рублей. Обычная цена — 784 рублей.

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Фото предоставлено пресс-службой компании «Био-Веста»

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