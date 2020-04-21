Новосибирские производители экспортировали более 100 тонн животноводческой продукции

За прошедшую неделю апреля 2020 года крупные новосибирские производители экспортировали 75,2 тонны животноводческой продукции в Китайскую Народную Республику, 13,8 тонны кормов для непродуктивных животных в Монголию и 17,4 тонны рыбного филе во Францию. Сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В частности, поставка с территории Новосибирской области 54 тонны птицеводческой продукции (замороженные ноги и субпродукты цыплят-бройлеров) осуществлялась в Китай в двух контейнерах по железной дороге с последующей перегрузкой на морское судно. Отмечается, что с начала года общий объем экспорта птицеводческой продукции в Китай составил 198 тонн.

21,2 тонны мороженого экспортированы с территории региона двумя предприятиями посредством автомобильного транспорта. Всего с начала года в Китай отправлено 43,6 тонны мороженого.

Также под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Новосибирской области в Монголию экспортированы корма для непродуктивных животных в объеме 13,8 тонны. Всего с начала года в Монголию новосибирским предприятием отправлено 83,5 тонны кормов.

Рыбная продукция (филе судака и окуня) отправлена во Францию автомобильным транспортом с учетом условий безопасной транспортировки. Объем партии составил 17,4 тонны. Таким образом, с начала года во Францию новосибирским предприятием отправлено 34,2 тонны рыбной продукции.

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