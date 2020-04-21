В Новосибирской области 3 новых случая коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба на 10 утра 21 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

— За пределы региона они не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали. Одна из инфицированных входит в группу риска по возрасту, ее обследовали на коронавирус после обращения к врачам по поводу ОРВИ, — уточнили в штабе.

Таким образом, количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 135. 16 человек выздоровели, четверо скончались.

В детской больнице №3 находятся 43 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска – 231, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.

В оперативном штабе подчеркнули, что информация, которую распространяют в социальных сетях, о том, что в аэропорту «Толмачёво» отсутствует контроль за пассажирами рейсов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области не соответствует действительности. Все пассажиры, прибывающие из указанных регионов, в обязательном порядке проходят термометрию, их помещают на 14-дневное медицинское наблюдении в соответствии с нормативными правовыми актами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

Фото с сайта оперативного штаба