Фестиваль науки КСТАТИ впервые пройдет online

С 23 по 25 апреля в режиме нон-стоп в рамках фестиваля состоятся лекции, воркшопы, встречи с учёными и экспертами, которые покажут, что говорить о науке можно просто, весело и «вкусно», сообщили организаторы фестиваля.

Программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию: мероприятия будут интересны и детям, и взрослым – всем, кто интересуется современной наукой.

Любители неформального общения смогут «креативно» позавтракать с блогером и популяризатором науки Дмитрием Побединским, тележурналистом Екатериной Шугаевой и экспертом в области коммуникаций Андреем Тимоновым.

Ведущий завтраков – директор ИЦАЭ Мурманска Егор Банишевский. В неформальном разговоре участники креативного завтрака узнают секреты life balance: как успешные люди совмещают работу и личное время.

Приверженцы здорового образа жизни смогут сделать зарядку вместе с экспертами ИЦАЭ. Ирина Билай из Красноярска, Соня Давыдова из Челябинска и Всеволод Тормасов из Калининграда выйдут на связь с исследователем Российского квантового центра Алексеем Фёдоровым, врачом лучевой диагностики Анной Хоружей и антропологом Еленой Судариковой. Вместе они расскажут о своих спортивных пристрастиях и поделятся любимыми упражнениями.

«Прокачать» полезные навыки и научиться делать что-то своими руками можно будет не выходя из дома на онлайн-воркшопах с сотрудниками ИЦАЭ Саратова – Ириной Барановой и Иваном Мартыновым.

Организаторы фестиваля подумали и о школьниках и педагогах, которым в период самоизоляции приходится особенно непросто. Специально для них разработаны НЕ-уроки, на которых ребята получат знания, которые не дают в обычной школе. В этом им помогут психолог Владимир Спиридонов, археолог Александр Митряков и материаловед Андрей Ворох. На НЕ-уроках школьники узнают, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ и добиться хорошего результата, как сегодня мы получаем знания о ранних дописьменных эпохах и почему небо – голубое, а солнце – жёлтое.

После обеда зрители онлайн-фестиваля КСТАТИ станут участниками Show Time – научно-популярных ток-шоу ИЦАЭ. Вместе с создателем проекта «Москва глазами инженера» Айратом Багаутдиновым они совершат виртуальную экскурсию по самым необычным научным зданиям мира, с научным журналистом Анной Хоружей, психологом Тахиром Базаровым и педагогом Мариной Вайндорф-Сысоевой «разберут на атомы» формат онлайн.

Кроме того, зрители онлайн-трансляции смогут стать присяжными в суде над супергероем вселенной Marvel – Человеком-пауком. В роли прокурора выступит кандидат физико-математических наук Антон Седов, а в роли адвоката – кандидат технических наук Денис Суворов.

Организаторы фестиваля не обошли стороной и игровые форматы: зрители смогут стать участниками интеллектуальной игры «Матрица» от ИЦАЭ Санкт-Петербурга, «Красиво атомы сложились» от ИЦАЭ Ростова-на-Дону и онлайн-квиза «Атомный зачёт» от ИЦАЭ Смоленска.

Узнать о самых последних открытиях и новостях современной науки можно будет из прямых включений Public Talk с известными учёными астрофизиком Юрием Ковалёвым, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным, а также научным журналистом и медицинским блогером Алексеем Водовозовым.

«Гвоздём» программы фестиваля КСТАТИ online станет баттл популяризаторов науки «ScienceVision». Физики, психологи, химики, биологи, историки, астрономы выступят с пятиминутными лекциями, а зрители будут голосовать за понравившиеся выступления.

Победители баттлов будут определены в двух номинациях: «Научный экзорцист» и «Ясновещающий». Главным призом для победителей станет просветительский тур в один из городов присутствия ИЦАЭ после снятия изоляции.

Ссылка на мероприятия фестиваля.

Время указано МСК.

Возраст 12+

Фото предоставлено организаторами