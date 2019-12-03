Новосибирские производители приняли участие в Международной выставке «ЮГАГРО»-2019

Группа динамично развивающихся производственных компаний Новосибирской области — АО «Агросиблизинг», ООО «Центр точного земледелия «Аэросоюз», ООО «Сибагротехнопарк», ООО «Микопро» и ООО «Сибиар-Спецтехника», — представили свои технологии и продукцию на Международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре 19-22 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе ГУП НСО «НОЦРПП».

В этом году в выставке «ЮГАГРО» приняли участие более 700 компаний из 35 стран мира, это ведущие производители Великобритании, Италии, Германии, Франции, Канады, Китая и России. Гости и участники обсудили насущные вопросы на деловых встречах, узнали об инновациях на семинарах и лекциях, а на выставочных площадях смогли оценить самые современные машины и оборудование для высоких урожаев.

Участие новосибирской делегации в выставочной и деловой программе «ЮГАГРО» вызвало определенный интерес среди посетителей выставки.

— Благодаря содействию Центра предпринимательства Новосибирской области наша компания приняла участие в выставке «ЮГАГРО», являющейся одной из важнейших выставок года. Для нас в этом году ее посещение принесло хорошие результаты. В ходе «ЮГАГРО 2019» были заключены договора- купли продажи непосредственно на самой выставке, а также проведены переговоры с действующими партнерами, и потенциальными покупателями на 2020 год. Кроме того, подобные мероприятия дают возможность изучить конкурентный рынок, и отслеживать новые тенденции в машиностроении. Поскольку это заключительная выставка года, она позволяет собрать отзывы за прошедший год и сделать определенные выводы, а в некоторых случаях и провести работу над ошибками, — отметил руководитель коммерческого отдела АО «Агросиблизинг» Игорь Руднев.

Научно-производственная компания ООО «Сибагротехнопарк» представила зерносушилки СЗ-10, СЗ-16/20, СЗ-20/25 для сушки мелкосемянных культур, прежде всего рапса. Также будет представлен новый класс почвообрабатывающих орудий, – универсальные кольцевые бороны «Лидер-БК». Интерес для посетителей выставки представлял фактически весь ассортимент выпускаемой компанией почвообрабатывающей, посевной техники и сушильного оборудования.

ООО «Центр точного земледелия «Аэросоюз» продемонстрировал собственные разработки и оборудование технологий точного земледелия (Глонасс/GPS). Посетителям были представлены высокопроизводительные автоматизированные прицепные и самоходные штанговые опрыскиватели на базе 4WD грузовиков.

Благодаря российским корням и конкурентноспособной цене, предлагаемое компанией решение вызвало интерес у посетителей выставки, несмотря на высокую конкуренцию.

ООО «СИБИАР-СПЕЦТЕХНИКА» — презентовало линейку продукции сельскохозяйственных машин и оборудования: агрегаты почвообрабатывающие дисковые и комбинированные; лущильники ЛДГ; бороны дисковые тяжелые БДТ; дисковаторы глубокорыхлители; дисковые почвообрабатывающие агрегаты.

ООО «Микопро» представило биологические препараты для стимуляции роста растений и борьбы с паразитическими нематодами. Так как в Краснодарском крае и соседних аграрных регионах проблема зараженности почвы нематодой стоит достаточно остро, инновационная разработка компании из Наукограда Кольцово привлекла особое внимание.

АО «Агросиблизинг» — эксклюзивный представитель Российско-Венгерского предприятия «Унисибмаш» — представлял выпускаемые предприятием пресс-подборщики, а также жатки для уборки подсолнечника и кукурузы марки «НАШ».

Фото предоставлено пресс-службой ГУП НСО «НОЦРПП»