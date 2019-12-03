Минздрав России представил законопроект о всеобщем переходе на йодированную соль

Минздрав России разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона «О популяционной профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». В законопроекте говорится об обязательном обогащении йодом соли сортов экстра, высшего и первого, помолов N 0 и N 1; отдельные исключения могут быть установлены властями РФ. Под обогащением йодом предложено понимать обогащение йодатом калия.

— По данным Эндокринологического научного центра Минздрава России фактическое среднее потребление йода жителем России по-прежнему составляет всего 40 — 80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нормы (150-250 мкг). Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей. Ежегодные затраты только на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеваниями щитовидной железы, связанными с дефицитом йода, составляют более 275 млрд рублей, что более чем в 5 раз превышает затраты на все мероприятия по профилактике, диагностике и лечению всех йододефицитных заболеваний в Российской Федерации и в 780 раз больше, чем расходы на устранение всех йододефицитных заболеваний путем всеобщего йодирования соли, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в Российской Федерации йодированную соль в питании употребляет менее 30% населения в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли.

По замыслу Минздрава, все пищевые продукты в РФ должны изготавливаться с использованием йодированной пищевой соли, кроме случаев, когда это не допускается технологическим процессом, причем такие продукты все равно нужно обогащать йодом, просто не с помощью соли, а иным способом.

Проектом федерального закона предусмотрено поэтапное введение йодирования пищевой поваренной соли в Российской Федерации. Так, использование йодированной пищевой соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых имеется пищевая соль, станет обязательным с 1 июня 2020 года. Йодирование остальных продуктов и продажа исключительно йодированной соли в продовольственных магазинах запланированы ведомством с 1 июня 2021 года.

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO