За подпольные предновогодние и новогодние вечеринки будут серьезно карать

Правительство Новосибирской области на ближайшем заседании может принять решение, разрешающее фудкортам и кинотеатрам возобновить работу, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. В частности, как сообщил на заседании правительства региона вице-губернатор Сергей Семка, в фудкортах необходимо предусмотреть 4 кв. м на человека и наполняемость не более 50 человек. Требования к кинотеатрам — наполняемость не больше половины. Данная мера не вызывает возражений Роспотребнадзора, поскольку, по словам главы ведомства Александра Щербатова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе в последнее время стабилизировалась. При этом в региональном правительстве намерены принять жесткие меры в отношении ряда организаций общепита и развлекательных учреждений, которые планируют организовать предновогодние и новогодние вечеринки.

— До нас доходит информация о таких подпольных вечеринках, — говорит губернатор Андрей Травников. — Прошу правоохранительные органы собирать эту информацию, анализировать и при необходимости привлекать к ответственности. Теперь обращаюсь к коллегам по исполнительной власти. Мы должны демонстрировать дисциплину. Если кто из чиновников попадется на таких вечеринках, последствия будут вплоть до увольнения.

Напомним, что в конце ноября обструкции подверглись представители областной филармонии и Минкульта, учувствовавшие в организации модного показа с нарушением санитарных норм. Чиновники размещали фото с мероприятия в соцсети.

Кроме того, исходя из эпидобстановки, в ближайшее время решится судьба школьников — продолжат ли они заниматься очно или для них будут введены некоторые ограничения. Напомним, что с 11 декабря школьники вышли с дистанта. В областном центре в настоящее время на карантине находятся 17 классов, у 35 детей выявлен коронавирус.

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