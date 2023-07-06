Новосибирские семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»

О действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми рассказали на пресс-конференции 5 июля представители министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Как отметил заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства Дмитрий Радич, в регионе сформирована комплексная система мер финансовой поддержки семей с детьми разных возрастных категорий, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

«Сегодня более 100 тысяч семей с детьми получают выплаты, еще порядка 120 тысяч семей с детьми получают пособия по линии Социального фонда, – подчеркнул Дмитрий Радич. – Общий объем финансирования мер поддержки семей с детьми в 2023 году составляет порядка 20 млрд рублей».

Среди наиболее востребованных мер поддержки – областной семейный капитал, сумма которого в текущем году составляет порядка 140 тысяч рублей. Средствами уже распорядились более 37 тысяч многодетных семей. Как правило, сертификат используют на улучшение жилищных условий и покупку автотранспорта, а также на обучение детей в образовательных учреждениях региона.

Также в рамках реализации нацпроекта «Демография», в Новосибирской области семьям с детьми предоставляется единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Размер пособия составляет на первого ребенка 6 600 рублей, на второго – 13 200 рублей, на третьего и последующих –19 800 рублей. С начала 2023 года единовременное пособие получили уже 6 тысяч семей.

Создание и развитие сети социальных сервисов осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области», а также проектной деятельности регионального минтруда и соцразвития и организаций социального обслуживания.

«Для предупреждения семейного неблагополучия на территории области предусмотрен ряд мер, направленных на повышение доступности, качества и расширения спектра услуг для семей с детьми, приближенных к месту их проживания, в том числе за счет внедрения новых диагностических инструментов, развития дистанционных форм работы», – рассказала начальник управления семейной политики и защиты прав детей министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина.

За последние три года создано более 100 площадок для оказания помощи семьям с детьми в различных жизненных обстоятельствах: социальные платформы, службы, центры, кабинеты, мастерские, интерактивные площадки.

Сформирована и действует региональная перманентная модель сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ от рождения до раннего юношества. Для ребят с особенностями здоровья и их родителей работают отделения и службы ранней помощи, школы раннего развития; пункты проката развивающего и реабилитационного оборудования; службы реабилитации на дому; площадки для семейной реабилитации; группы кратковременного и дневного пребывания детей; центры дневного пребывания для подростков с инвалидностью, а также школы обучения родителей.