Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и еще почти 30% — дистанционно

службы для помощи абоненту на месте. Еще почти в 30% случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера техническойслужбы для помощи абоненту на месте.

Выявлять неисправности помогает интеллектуальная система мониторинга сети, определяя место и причину возникновения неполадок. Умная система отслеживает одновременно около 300 параметров для каждого из пользователей.

«Предиктивная система мониторинга позволяет решать самую важную задачу клиентского сервиса — обеспечивать качественные услуги. Инфраструктура связи — сложный живой организм со множеством элементов, поэтому в этом процессе каждую минуту участвуют тысячи наших специалистов: от инженеров, которые отвечают за исправность коммуникаций под землей и даже под водой, до специалистов мониторингового центра. Пока вы звоните близким по видеосвязи, смотрите фильмы онлайн, играете в компьютерные игры, мы узнаем о возможных неполадках и устраняем их в большинстве случаев до того, как вы их замечаете», — рассказал директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает около 40 млн домохозяйств страны — это более 70% от их общего количества. Компания активно расширяет сеть и совершенствует качество обслуживания. Благодаря этому клиенты по всей стране могут пользоваться современными и удобными телеком-сервисами.