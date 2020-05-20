Новосибирские школьники написали пробные ЕГЭ и ОГЭ в онлайн режиме не хуже выпускников 2019 года

Образовательная компания MAXIMUM Education подвела итоги пробных ЕГЭ и ОГЭ, которые проходили в апреле по всей стране в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе компании. Участниками пробных экзаменов стали 126 тысяч школьников из 72 субъектов РФ. Школьники могли выбрать один или несколько предметов из школьной программы и бесплатно попробовать свои силы в написании экзамена в формате государственной итоговой аттестации. Суммарно за 2 недели пробных экзаменов организаторы провели около 300 тысяч пробных ЕГЭ и ОГЭ в онлайн режиме.

— Участниками пробных ЕГЭ стали 62 тысячи выпускников. Самыми популярными предметами среди школьников стали русский язык, его выбрали 18 385 школьников, и профильная математика – 14 758 человек. Самыми востребованными предметами по выбору стали обществознание – 8 912 человек, физика – 4 531 человек, биология – 4 271. Самым непопулярным предметом стала литература – ее выбрали для сдачи 1 598 человек, — рассказали в пресс-службе.

Свои силы в написании экзаменов смогли попробовать и девятиклассники – суммарно участниками пробных онлайн ОГЭ стали 64 тысячи школьников. Самыми популярными экзаменами среди девятиклассников стали математика (29 995 участников) и русский язык (11 935 участников).

Лучше всего выпускники справились с ЕГЭ по химии – 64,2 балла, биологии – 63,4, информатике – 62,3, истории – 60,9 и русскому языку — 57,2. Хуже всего с литературой – 46,9, физикой – 49,4 и профильной математикой – 50,6. Участники пробных ОГЭ справились с русским языком на 19,1 первичный баллов из 33(«тройка) и математикой на 16,3 баллов из 32(«четверка»).

Участниками пробных ЕГЭ стали выпускники из 72 субъектов, пробных ОГЭ школьники из 68 субъектов РФ. Самыми активными стали школьники из Москвы – 16250 участников. В топ также вошли школьники из Татарстана – 8 027 человек, Саратовской области – 7 534 человек, Волгоградской области – 5 960 человек, Липецкой области – 5 354 человек и Санкт-Петербурга – 5 113 человек. Участниками пробных ЕГЭ и ОГЭ стали 1 997 школьников из Новосибирска.

Новосибирские школьники справились с ЕГЭ в среднем на 54,1 балла, с ОГЭ по русскому на 19 («три») и ОГЭ по математике на 16,4(«четыре»).

— Высокий интерес школьников к пробным экзаменам по ЕГЭ и ОГЭ мы объясняем тем, что во многих школах России в связи с карантином не успели провести пробные экзамены. Интересно, что девятиклассники проявили ничуть не меньший интерес к тестированию, чем одиннадцатиклассники. Хотя результаты ОГЭ влияют только на средний балл в аттестате за 9 класс. Возможно, высокий интерес связан с тем, что дистанционное обучение застало всех врасплох и ученики, и учителя захотели провести независимый срез знаний. Что касается средних баллов по пробным ЕГЭ — они сопоставимы со средними баллами ЕГЭ 2019. Так что скорее всего неожиданностей на самом ЕГЭ в среднем по России мы наблюдать не должны, — отметил генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.

Фото предоставлено пресс-службой компании MAXIMUM Education