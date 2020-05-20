В Новосибирской области пройдет первый цифровой спектакль с элементами дополненной реальности

Премьера первого в Новосибирской области цифрового спектакля с элементами дополненной реальности – виртуального спектакля-прогулки «Домой» театра «Старый дом» – состоится 25 мая. Премьера пройдет не на сцене театра, а на экранах всех смартфонов – для путешествия зрителям понадобятся мобильный телефон и наушники, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, спектакль посвящен легенде сибирского панк-рока Янке Дягилевой. Принять участие в digital-действе получится из любой точки мира: путь «Домой» можно буквально пройти по Новосибирску, а можно и просто увидеть на экране своего гаджета.

Идея создания спектакля «Домой» родилась осенью 2019 года как одно из направлений лабораторных изысканий Международного фестиваля актуального театра «Хаос».

25 мая в 12.00 театр опубликует QR-код, который станет приглашением и третьим звонком к старту премьерных показов «Домой». Цифровое приглашение появится на сайте и в официальных аккаунтах театра «Старый дом». Для путешествия потребуется гаджет с видеокамерой.

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