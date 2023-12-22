Новосибирские следователи помогают найти людей в зоне СВО

Со всех регионов страны в следственный комитет России от людей поступают просьбы помочь найти близких, находящихся в зоне специальной военной операции, с которыми потеряна связь. Об этом рассказали в главном управлении ведомства.

В связи с этим новосибирские следователи рассказали, как обратиться к ним за помощью.

В региональном Следственном комитете проинформировали, что в подобных случаях родственникам необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган СК с указанием всех необходимых данных.