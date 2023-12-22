Прокуратура помогла вернуть зарплату работникам Блюдчанского ЖКХ в Новосибирской области

Прокуратурой Чановского района Новосибирской области проведена проверка по коллективному обращению работников МУП «Блюдчанское ЖКХ» о нарушении трудовых прав. 22 рабочим не была выплачена зарплата за октябрь — ноябрь 2023 года. Об этом сообщает прокуратура региона.

— Долг по оплате труда составил свыше 650 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В связи с этим возбуждено дело возбудил в отношении директора организации дело об административном правонарушении. Также подано обращение в суд о взыскании задолженности по зарплате. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В результате задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатель обманул 17-летнюю сотрудницу почти на 50 тысяч рублей в Новосибирске.