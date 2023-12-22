Родиной снежных баб официально стал Новосибирск

Новосибирский туристско-информационный центр получил официальное свидетельство о государственной регистрации знака и слогана «Родина снежных баб». Об этом сообщает центр.

― С этим брендом в городе будут проходить фестивали, а Снежная баба станет праздничным символом города, ― говорится в сообщении.

В канун нового года на ЛДС Арене состоится народное гуляние вокруг скульптуры Снежной бабы.

Напомним, что Новосибирск установил рекорд по количеству слепленных снежных баб — 130 баб . Рекорд был задокументирован и внесён в реестр рекордов России.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская снежная баба может породниться с Архангельском ― родиной снеговика.