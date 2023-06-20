Новосибирские спасатели проводили на заслуженный отдых пса, искавшего пострадавших от взрыва на Линейной

Спаниель Семаргл, отслуживший в МЧС 12 лет и участвовавший в поиске пострадавших от взрыва газа на ул. Линейной, уходит на заслуженный отдых. Об этом сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области. По словам старшей вожатой служебных собак Сибирского спасательного центра МЧС Ольги Гончаровой, работа на Линейной стала для Семаргла «дембельским аккордом».

— При помощи собак там были обнаружены пять пострадавших при обрушении подъездов во время взрыва бытового газа, — рассказывает Ольга Гончарова. — Сейчас для Семаргла будут проводиться тренировки в облегченном варианте, с обязательным поощрением как за хорошо выполненную работу. Для того, чтобы собака себя хорошо чувствовала.

По информации управления, Семаргл с ещё несколькими собаками принял участие в более, чем 50 поисковых операциях в Новосибирской области, подготовлен к горно-лавинной службе. В прошлом году в составе кинологического расчёта подтвердил свою квалификацию.

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