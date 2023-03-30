В Новосибирской области запретили содержать домашних животных в подъездах, подвалах, на лоджиях и чердаках

В соответствии с постановлением № 131-п правительства региона, в Новосибирской области не допускается содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирного дома (в том числе общежития), не являющихся частью квартиры (комнаты в общежитии), в помещениях общего пользования квартир, занятых несколькими семьями, на балконах, лоджиях и в иных нежилых помещениях, в том числе в подъездах, подвалах и чердаках.

При этом допустимое количество домашних животных определяется следующими нормами:

при содержании домашних животных в жилых помещениях частных домов, квартир, коммунальных квартир и комнатах общежитий на каждые 12 кв. м площади помещения – не более 1 крупной или средней собаки, или не более 2 мелких собак, или не более 3 кошек;

при содержании домашних животных на земельных участках, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади земельного участка – не более 1 крупной (или средней собаки) или 3 мелких собак.

В случае если в результате расчета допустимого количества собак (кошек) получен отрицательный результат, допускается содержать не более одной собаки или одной кошки.

Согласно документу, владельцы домашних животных обязаны обеспечивать им условия содержания, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям, а также кормить, поить, удовлетворять потребности во сне, движении (выгуле), а также не допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности домашних животных жилого помещения, помещения общего пользования в многоквартирных домах, а также мест, где животные гуляют, обеспечивая уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных в случае загрязнения указанных помещений и мест, за исключением уборки и удаления продуктов жизнедеятельности животного, образованных от собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению.

Также при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования, ранее установленные федеральным и региональным законодательством, в том числе Законом региона «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области».

Ранее редакция сообщала, что за минувший год в Новосибирске отловили 665 бездомных собак.

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