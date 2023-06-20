Более 220 дворов отремонтируют в Новосибирске в 2023 году

Этот объект – один из двух сотен дворов, которые отремонтируют в Новосибирске в 2023 году. Мэр Анатолий Локоть встретился с жителями дома и оценил качество выполненных работ.

«Продолжаем ремонтировать дворовые территории – всего в этом году планируем обновить более 220 объектов. Перечень сформирован по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и депутатам Законодательного собрания Новосибирской области. Соответственно, финансирование ремонта идёт из городского и областного бюджетов, существенно расширяя наши возможности для благоустройства дворов. Мы ожидаем, что список объектов, где пройдет ремонт в этом году, может увеличиться за счет экономии средств в ходе конкурсных процедур», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Двор дома № 8 на ул. Железнодорожной ремонтируется за счёт муниципального бюджета – по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска. Территория 11-подъездного дома большая – 2,3 тыс. кв. метров. По согласованию с жителями здесь расширили проезды, обустроили парковочные карманы. Сейчас асфальтируют проезды, завершить эти работы должны на следующей неделе. Стоимость ремонта составила около 5,5 млн рублей. В дальнейшем планируют озеленить двор, установить вазоны около подъездов.

Как пояснил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, ремонт дворовых территорий в Новосибирске выполняется по двум муниципальным программам: «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» и «Формирование современной городской среды». По первой финансирование идет как из бюджета города, так и за счет средств региона. По наказам депутатам Совета депутатов города Новосибирска запланировано отремонтировать 119 дворовых территорий, по наказам депутатам Законодательного собрания Новосибирской области – 62 объекта.

«Это предварительные цифры. Мы надеемся, что в результате экономии, полученной при торгах, а также экономии по факту выполнения работ, в июле мы определимся, какое количество дворов будет отремонтировано. В прошлом году по данной программе было перевыполнение на 30 %», – добавил Дмитрий Перязев.

На сегодня по городской части программы выполнено около 40 объектов, еще 20 в работе, по областной – в работе 7 объектов.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будет отремонтирован 41 двор. Из них 7 объектов – крупные и дорогостоящие, их завершение запланировано на следующий год. По этой программе в работе находятся около двух десятков дворов.