Новосибирские спортсмены возобновляют тренировки

Кандидаты в спортивные сборные команды Новосибирской области, их тренеры, а также члены спортивных команд профессиональных клубов с 8 июня возобновили свои тренировки. Соответствующее решение принял оперативный штаб Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Составы сборных команд Новосибирской области сформированы аккредитованными в министерстве федерациями по более чем 100 видам спорта. Все спортсмены до этого момента занимались в режиме самоизоляции дома. Сейчас у них появилась возможность тренироваться в спортивных залах. Надеюсь, что они быстро наберут свою оптимальную форму и будут готовы совершенствовать свое мастерство и дальше, — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Отмечается, что спортивным объектам муниципального назначения также рекомендовано организовать доступ спортсменов к тренировкам.

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