Покупательское поведение жителей Сибири во время пандемии коронавируса

— По нашим оценкам, покупательное поведение жителей Сибири в целом совпадает с общероссийскими трендами. В период распространения корнавирусной инфекции и массовой самоизоляции почти половина россиян начали внимательнее следить за расходами и больше экономить. Так, в апреле 2020 года доля тех, кто стал внимательнее следить за своими расходами и экономить на тратах, составила 48%. Еще 25% опрошенных заявили об отказе от крупных покупок (автомобилей, мебели, крупной бытовой техники). 23% купили большой запас продуктов первой необходимости (в т.ч. бытовую химию и туалетную бумагу). 26% не стали предпринимать никаких особенных действий в связи с коронавирусом.

Среди тех, кто в апреле делал покупки, 9% приобрели электронику, цифровую и бытовую технику, 7% — купили валюту, 6% — вложились в ремонт недвижимости, 5% — потратили деньги на медицинские процедуры и операции, 4% вложились в образование, по 3% — купили мебель, спортивные тренажеры и 2% — вложились в покупку и аренду недвижимости.

При этом 19% опрошенных отметили, что отказались от использования наличных денег.

Фото предоставлено пресс-службой кредитной организации