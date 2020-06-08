При проверке гостиницы в областном центре были обнаружены 54 гражданина КНР

Как сообщили в региональном минпромторге, в ходе прошедших за последние три дня проверок представители органов исполнительной власти, полиции и Роспотребнадзора проверили 43 отдельно стоящих предприятия. Среди них – филиалы продовольственных сетей «Пятёрочка», «Лента», магазинов «Магнит», «Мария-Ра», супермаркетов «Ярче», «Октябрьская птицефабрика», универсамов «Монетка», «Калина – Малина». Также в графике проверок были специализированные торговые точки: магазин «Детский мир», «Медный Великан», «Магнит косметик», «Планета одежды», «Хитек», «Фикс прайс», «Сомелье», «Хозтовары», «Суши wok», «Мокрый нос», «Хлебница», «Белая лошадь», «Междуреченский разлив». Контрольные мероприятия также на Центральном и Ленинском рынках. Нарушений при проверках не выявлено, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, ведется работа с организациями, предоставляющими гостиничные услуги. В ходе проверок 5 июня в гостиничном комплексе «Старый отель Новосибирск» получена информация о закрытии гостиницы, однако, в отдельном корпусе на постоянной основе обнаружены проживающие там 54 гражданина Китайской Народной Республики. При проверке документов выяснилось, что гости города находятся здесь не первый год, у них имеются визы, выданные по согласованию с их работодателем. До сведения руководства организации доведены требования постановления губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 № 43 и постановления правительства Новосибирской области от 15 мая 2020 № 168-п.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два с половиной месяца составлено и направлено в суд свыше 1950 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 5,8 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Hans