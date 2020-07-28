СГК проверяет тепловые сети на территории Новосибирской ТЭЦ-4

БОльшая часть потребителей в зоне станции переключена на горячее водоснабжение от ТЭЦ-5. Дома, которые технически невозможно переключить на другую станцию, получат горячую воду к 30 июля.

Три дня — с 27 до 29 июля включительно — Новосибирская ТЭЦ-4 работает в режиме так называемого нулевого останова тепловых сетей на территории станции. Это ежегодный кратковременный перерыв в работе, который необходим для проведения плановых ремонтов.

Основную часть потребителей станции теплосетевое подразделение СГК заранее переключило на снабжение горячей водой от ТЭЦ-5. Это дома в правобережной части города: в Заельцовском, Калининском и Дзержинском районах.

Примерно четверть жилых домов в зоне теплоснабжения Новосибирской ТЭЦ-4 нет возможности переключить на горячее водоснабжение от других станций. Эти потребители получат горячую воду сразу по возобновлении работы теплосетей на площадке ТЭЦ-4. Заполнение тепловой сети станция планирует начать 29 июля во второй половине дня, и через несколько часов вода дойдет до потребителей.

В зоне отключения горячего водоснабжения с 27 июля — около 500 домов в Калининском районе: в частности, микрорайоны 4-й, 5-й и 6-й, а также Красная горка.

— Станция продолжает вырабатывать электрическую энергию в конденсационном режиме, то есть без отпуска тепловой энергии, — рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4Дмитрий Ниценко. — Необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей на площадке ТЭЦ и устранить выявленные дефекты. Также в числе основных работ — ремонт оборудования подпиточной насосной, устранение дефектов на арматуре, которую нельзя вывести в ремонт при работе тепловой сети.

Также с 20 до 29 июля СГК проводит последний этап гидравлических испытаний на городских теплосетях в зоне ТЭЦ-4 — в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска.

ТЭЦ-4 обеспечивает покрытие 17% тепловой нагрузки города, доля станции на новосибирском рынке выработки электроэнергии — 12%.

Перечень домов в зоне отключения горячего водоснабжения в период проверки теплосетей на площадке ТЭЦ-4 — на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК