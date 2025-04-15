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Новосибирские таланты получили шанс сняться в сериале

  • 15/04/2025, 09:45
Новосибирские таланты получили шанс сняться в сериале
Принять участие в кастинге могут студенты театральных вузов и актёрских курсов, а также все, кто просто мечтает о съёмках в кино

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС объявляет о проведении общероссийского конкурса для одаренных жителей страны. Самый успешный конкурсант получит возможность сняться в новом авторском проекте сервиса. Приглашаются к участию студенты театральных учебных заведений и актерских школ, а также все, кто стремится к участию в настоящих киносъемках. Состязание приурочено к релизу нашумевшего сериала «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.

Для участия необходимо воссоздать сцену из сериала «Актёрище» в формате липсинга (точное повторение движений губ под аудиодорожку) под оригинальный звук из аккаунта сервиса, загрузить ролик в свои профили в TikTok или ВК Клипы, добавить хэштег #хочувkion и упомянуть @kion_online.

Конкурс завершится 3 мая включительно – в день выхода финальной серии сериала «Актёрище». Команда профессионалов сформирует список финалистов, одному из которых выпадет уникальный шанс сняться в сериале.

Победитель получит приглашение на съемочную площадку грядущего проекта, возможность сыграть роль и познакомиться с командой профессионалов.

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Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии Онлайн-кинотеатр KIO МТС


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