Новосибирские таможенники задержали 15 тонн немаркированных автошин

Сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни пресекли поставку импортных автомобильных шин без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба ведомства. Часть товара оказалась контрафактной, на ней не оказалось обязательной маркировки с использованием кодов идентификации Data Matrix.

— На шинах имелись обозначения известных торговых марок: «NOKIAN», «Continental», «Goodyear», «Pirelli», «Bridgestone» и «Michelin». Часть продукции оказалась поддельной, — говорится в сообщении.

Законные представители торговой марки «Continental» в ответ на запрос таможенников сообщили, что 512 шин обладают признаками контрафактности и не соответствуют стандартам производителя.

Товар задержан, проводится экспертиза для определения стоимости данной партии шин и взаимодействие с правообладателями вышеуказанных брендов по выявлению подделок.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и крупный денежный штраф.

Стоит отметить, что обязательная маркировка автомобильных шин средствами идентификации введена в России с 1 ноября 2020 года. Цель маркировки — автоматизировать контроль движения товаров, обеспечить добросовестную конкуренцию среди продавцов и очистить рынок от контрафактной продукции.