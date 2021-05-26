«Сибантрацит» инвестирует свыше 5 миллиардов рублей в расширение парка собственной техники

Группа «Сибантрацит» приняла решение о закупке высокопроизводительной большегрузной техники для работы на разрезах Группы в Новосибирской области – 18 БелАЗов-75318 грузоподъемностью 240 т и 5 экскаваторов ЭКГ-12К. До конца мая договоры о приобретении техники будут подписаны с ООО «БелТрансЛогистик» (официальный дилер завода БелАЗ) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (крупнейший в России производитель экскаваторного оборудования). Общая стоимость закупленной техники составит более 5 млрд руб.

Новое оборудование будет доставлено на АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (входят в Группу «Сибантрацит») в 3 и 4 кварталах 2021 года.

«Сибантрацит» нацелен на увеличение объемов добычи. В прошлом году компания взяла курс на расширение парка собственной техники. В декабре приобретены 24 самосвала БелАЗ грузоподъемностью 130 и 220 т (сумма контракта – около 3,5 млрд руб.)

Использование большегрузной техники повышает эффективность ведения горных работ, оптимизирует затраты, положительно сказывается на промышленной безопасности и экологической обстановке.