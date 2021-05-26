Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

25 мая по всей стране прошли пресс-конференции, посвященные законодательной инициативе о безусловном базовом доходе. На данный момент соответствующий законопроект уже находится в разработке объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Это одна из инициатив, с которой партия пойдет на предстоящие выборы в Госдуму. В Новосибирске инициативу о справедливом базовом доходе презентовали лидеры местного реготделения.

— Это позволит людям увереннее чувствовать себя в условиях регулярных экономических кризисов, устранить нависшую угрозу разрастающейся нищеты, — говорит председатель партии в Новосибирской области Александр Аксененко. — В настоящее время около 18 млн жителей нашей страны (12% населения) находятся за чертой бедности. Мало того, подобные инвестиции в человеческий капитал способны подстегнуть и оживить экономику страны.

Суть проекта в том, чтобы каждый гражданин РФ только по факту рождения на территории страны получал так называемую ренту. Исключение составят граждане, совершившие преступления и отбывающие наказание.

— Опыт стран, где проводились эксперименты по введению базового дохода, показал: сокращение занятости из-за того, что люди получают дополнительные средства, практически не происходило, — рассказал зампредседателя Сергей Шилов. — Получатели базовых денег в других странах становились более уверенными в своем будущем, лучше переносили стрессы и становились более самостоятельными, они видели перспективу своего развития. Мы для себя вывели, что справедливый базовый доход — это не кормушка для иждивенцев, а прививка от бедности.

При этом партийцы, как они заявили в ответ на вопрос корреспондента Infopro54, не опасаются, что введение такого дохода в первую очередь «подстегнет» к его получению неблагополучные слои населения, в частности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами. На первом этапе с 2022 года предполагается осуществлять выплаты в отношении родителей с появлением каждого нового ребенка и детей, воспитывающихся в детдомах, а с 2027 года средства, по замыслу инициаторов проекта, сможет получать каждый гражданин.

— Да, есть, возможно, какие-то элементы, которые воспримут это как повод для паразитизма, — говорит лидер новосибирских справороссов, депутат Заксобрания Александр Аксененко. — Но есть колоссальное количество людей, нуждающихся в этих средствах. Они имеют на них право. Пандемия показала, что оплата коммунальных услуг, затраты на продовольственную корзину не позволяют людям в богатейшей, ресурсной стране мира жить нормально. Эта инициатива важна, а разговоры о том, что эти деньги будут пропиваться — удобная позиция тех, кто не хочет делиться национальным достоянием. С проблемой алкоголизации надо и необходимо бороться, но не за счет обнищания людей.

Кроме того, как это, на первый взгляд, не парадоксально, сумма выплата ренты, по мнению партийцев, должна быть одинаковой для всех получателей, вне зависимости от материального положения.

— Если мы начнем делать классификацию, опять появится непрозрачный механизм начисления денег тем или иным социальным стратам. Наша бюрократия не отличается высокогуманным порывом, — поясняет член бюро реготделения партии, вице-спикер Заксобрания Анатолий Кубанов. — Может получиться, что человек будет унижен. Если государство ставит тебя в позицию объясняющегося, то ты чувствуешь, что ты не родной для этого государства. Идея каждому выплачивать равные суммы, хотя один имеет коттеджи, а другой ютится в общежитии, на уровне общенациональном архисправедлива: деньги закрепляются здесь, в нашей стране, внутри экономики России.

В качестве источника финансирования проекта партийцы называют рентные платежи за использование природных ресурсов, беспроцентные кредиты отечественным предприятиям, прибыль госкорпораций, налоговые и иные поступления от деоффшоризации, а также широкого спектра программ, сокращение которых сможет высвободить необходимые средства — сокращение аппарата власти, введение прогрессивной шкалы налогообложения, экономия государственных расходов на неэффективных госзакупках и ряд других, а также средства частных фондов и частных пожертвований.

— По прошлому году многие предприятия закрылись, граждане ощущали нехватку денег, но свыше 700 млрд долларов были вывезены из нашей страны, — говорит Кубанов. — Когда на вывозимый капитал введут ультравысокие налоги? Когда ты заработал или обобрал страну, будь любезен львиную долю доходов оставить здесь. У нас зима по восемь месяцев в году, дороги не можем отремонтировать, школы на селе, изыскиваем ресурсы из скудных областных и муниципальных бюджетов.

Как уже было сказано, партийцы намерены продолжать работу по продвижению своего проекта (вместе с остальными предложениями) в Госдуме уже следующего созыва, в выборах депутатов которого намерены участвовать.

— Мы обязательно будем закрывать все округа, — сообщают участники пресс-конференции. — У нас есть представители разных профессий, общественники, деятели искусства.

Сам лидер партийного реготделения, по его словам, также намерен поучаствовать в избирательной гонке, однако пока сохраняет интригу — на каком именно округе.

— Пойду обязательно по одному из одномандатных округов, —— сообщает Аксененко. — Меня многие спрашивают: где я пойду, по какому округу? Так сложилось, что я шесть лет был депутатом Заксобрания на девятом избирательном округе. Сам я родом из Мошковского района. Исторически должен идти по тому округу, где Мошково, Болотное, Дзержинский район (Округ №136. — Ред.). Также меня очень хорошо знают в Колыванском районе, там у меня тысячи обращений, встреч. Кроме того, работаю в Заельцовском, Калининском районах (Округ №135. — Ред.), у нас там предприятие. Но по какому округу пойду, будет определять съезд партии.

Других потенциальных кандидатов в Госдуму нового созыва партийцы пока не называют.