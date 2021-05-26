Рекламодателям

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

  • 26/05/2021, 14:20
Автор: Евгения Серёгина
Image
Не меньше чем на МРОТ и ежемесячно.

25 мая по всей стране прошли пресс-конференции, посвященные законодательной инициативе о безусловном базовом доходе. На данный момент соответствующий законопроект уже находится в разработке объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Это одна из инициатив, с которой партия пойдет на предстоящие выборы в Госдуму. В Новосибирске инициативу о справедливом базовом доходе презентовали лидеры местного реготделения.

Это позволит людям увереннее чувствовать себя в условиях регулярных экономических кризисов, устранить нависшую угрозу разрастающейся нищеты, говорит председатель партии в Новосибирской области Александр Аксененко. В настоящее время около 18 млн жителей нашей страны (12% населения) находятся за чертой бедности. Мало того, подобные инвестиции в человеческий капитал способны подстегнуть и оживить экономику страны.

Суть проекта в том, чтобы каждый гражданин РФ только по факту рождения на территории страны получал так называемую ренту. Исключение составят граждане, совершившие преступления и отбывающие наказание.

Опыт стран, где проводились эксперименты по введению базового дохода, показал: сокращение занятости из-за того, что люди получают дополнительные средства, практически не происходило, рассказал зампредседателя Сергей Шилов. Получатели базовых денег в других странах становились более уверенными в своем будущем, лучше переносили стрессы и становились более самостоятельными, они видели перспективу своего развития. Мы для себя вывели, что справедливый базовый доход это не кормушка для иждивенцев, а прививка от бедности.

При этом партийцы, как они заявили в ответ на вопрос корреспондента Infopro54, не опасаются, что введение такого дохода в первую очередь «подстегнет» к его получению неблагополучные слои населения, в частности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами. На первом этапе с 2022 года предполагается осуществлять выплаты в отношении родителей с появлением каждого нового ребенка и детей, воспитывающихся в детдомах, а с 2027 года средства, по замыслу инициаторов проекта, сможет получать каждый гражданин.

Да, есть, возможно, какие-то элементы, которые воспримут это как повод для паразитизма, говорит лидер новосибирских справороссов, депутат Заксобрания Александр Аксененко. Но есть колоссальное количество людей, нуждающихся в этих средствах. Они имеют на них право. Пандемия показала, что оплата коммунальных услуг, затраты на продовольственную корзину не позволяют людям в богатейшей, ресурсной стране мира жить нормально. Эта инициатива важна, а разговоры о том, что эти деньги будут пропиваться удобная позиция тех, кто не хочет делиться национальным достоянием. С проблемой алкоголизации надо и необходимо бороться, но не за счет обнищания людей.

Кроме того, как это, на первый взгляд, не парадоксально, сумма выплата ренты, по мнению партийцев, должна быть одинаковой для всех получателей, вне зависимости от материального положения.

Если мы начнем делать классификацию, опять появится непрозрачный механизм начисления денег тем или иным социальным стратам. Наша бюрократия не отличается высокогуманным порывом, поясняет член бюро реготделения партии, вице-спикер Заксобрания Анатолий Кубанов. Может получиться, что человек будет унижен. Если государство ставит тебя в позицию объясняющегося, то ты чувствуешь, что ты не родной для этого государства. Идея каждому выплачивать равные суммы, хотя один имеет коттеджи, а другой ютится в общежитии, на уровне общенациональном архисправедлива: деньги закрепляются здесь, в нашей стране, внутри экономики России.

В качестве источника финансирования проекта партийцы называют рентные платежи за использование природных ресурсов, беспроцентные кредиты отечественным предприятиям, прибыль госкорпораций, налоговые и иные поступления от деоффшоризации, а также широкого спектра программ, сокращение которых сможет высвободить необходимые средства сокращение аппарата власти, введение прогрессивной шкалы налогообложения, экономия государственных расходов на неэффективных госзакупках и ряд других, а также средства частных фондов и частных пожертвований.

По прошлому году многие предприятия закрылись, граждане ощущали нехватку денег, но свыше 700 млрд долларов были вывезены из нашей страны, говорит Кубанов. Когда на вывозимый капитал введут ультравысокие налоги? Когда ты заработал или обобрал страну, будь любезен львиную долю доходов оставить здесь. У нас зима по восемь месяцев в году, дороги не можем отремонтировать, школы на селе, изыскиваем ресурсы из скудных областных и муниципальных бюджетов.

Как уже было сказано, партийцы намерены продолжать работу по продвижению своего проекта (вместе с остальными предложениями) в Госдуме уже следующего созыва, в выборах депутатов которого намерены участвовать.

Мы обязательно будем закрывать все округа, сообщают участники пресс-конференции. У нас есть представители разных профессий, общественники, деятели искусства.

Сам лидер партийного реготделения, по его словам, также намерен поучаствовать в избирательной гонке, однако пока сохраняет интригу — на каком именно округе.

Пойду обязательно по одному из одномандатных округов, — сообщает Аксененко. Меня многие спрашивают: где я пойду, по какому округу? Так сложилось, что я шесть лет был депутатом Заксобрания на девятом избирательном округе. Сам я родом из Мошковского района. Исторически должен идти по тому округу, где Мошково, Болотное, Дзержинский район (Округ №136. Ред.). Также меня очень хорошо знают в Колыванском районе, там у меня тысячи обращений, встреч. Кроме того, работаю в Заельцовском, Калининском районах (Округ №135. Ред.), у нас там предприятие. Но по какому округу пойду, будет определять съезд партии.

Других потенциальных кандидатов в Госдуму нового созыва партийцы пока не называют.

 

Фото предоставлено  Объединенной партией  «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

526

Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Россия

Теги : Экономика СР политика налоги доход Госдумы РФ выборы


1
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

Дмитрий Гоков: Самое главное в бизнесе — это лучшая команда

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Апелляция оставила штраф «Элинальфа» в силе

26/05/2021, 18:13

Новосибирская область все-таки получит 5 новых промышленных кластеров

26/05/2021, 18:04

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

26/05/2021, 18:00

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

26/05/2021, 16:51
Новости компаний

ВТБ запустил образовательный кредит

26/05/2021, 15:41

ВТБ снижает ставки по ипотеке при переходе на зарплатный проект

26/05/2021, 15:36

Россельхозбанк помог ООО «Оникс» экспортировать элитную пшеницу в Монголию

26/05/2021, 15:04

«Сибантрацит» инвестирует свыше 5 миллиардов рублей в расширение парка собственной техники

26/05/2021, 12:37

«Ростелеком» в Новосибирске подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ

26/05/2021, 10:48

Экономика

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Импортозамещение в IT-сфере

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Андрей Травников: К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний!

Финансы

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Андрей Травников: Мы будем отслеживать выполнение требований лицензии на разрезе «Богатырь»

Недвижимость

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

В Новосибирске пройдет ежегодная акция «Ночь квестов»

У 85% сибиряков — остеохондроз

Рок-мюзикл «Фома» с тифлокомментариями представили новосибирским зрителям

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска